Du 2 au 9 décembre 2025 se tiendra la 23e édition du festival Bogoshorts, à Bogota en Colombie, plus grand festival dédié au court-métrage en Amérique du Sud, regroupant des professionnels de toute la région autour de courts en tout genre : fiction, animation, expérimental, documentaire, et, depuis peu, la XR.
Cette année, Unifrance a exceptionnellement organisé le deplacement d'une délégation de producteurs français de courts-métrages, spécialisés ou intéressés par l'animation, pour assister à la 9e édition du BFM, le marché de coproduction dédié à l'animation, développé par Bogoshorts, un marché en forte croissance.
Initié par l'Ambassade de France en Colombie, en partenariat avec Unifrance et le festival Bogoshorts, ce déplacement comptera 5 producteurs français sélectionnés suite à un appel à candidatures lancé par Unifrance, et sont invités du 1er au 9 décembre pour participer au marché (BFM) ainsi qu'au festival, dans l'optique de favoriser des coproductions entre la France et l'Amérique du sud autour de rencontres, masterclasses, pitchs et sessions de discussions.
Les cinq sociétés qui font partie de la délégation sont :
Unifrance soutient par ailleurs le déplacement du réalisateur Grégoire Graesslin, qui présentera son film Dammen en compétition Fanático Freak Fantástico.
Le très riche programme du festival présentera de nombreuses œuvres françaises
Compétition internationale
- Je mordrai la poussière des étoiles de Kiana Naghshineh
- Acrobats de Éloïse Alluyn, Hugo Danet, Anna Despinoy, Antonin Guerci, Alexandre Marzin, Shali Reddy
- Amelia Starlight de Laura Thomassaint
- Carcassonne-Acapulco de Marjorie Caup, Olivier Héraud
- En traversée de Vadim Kostrov
- La Vie avec un idiot de Theodore Ushev
- Loynes de Dorian Jespers
- S the Wolf de Sameh Alaa
- Shadows de Rand Beiruty
- The Spectacle de Bálint Kenyeres
- Une fenêtre plein sud de Lkhagvadulam Purev-Ochir
Compétition nationale
Compétition Collections
- Astronauta de Giorgio Giampà
- Séances du soir de Anand Sapin
Compétition Fan Freak Fantastic
- Weird to Be Human de Jan Grabowski
- Naissance d'un feu de Archibald Martin
- Dammen de Grégoire Graesslin
- Rouge de Zoé Arene
- Dieu est timide de Jocelyn Charles
Compétition VR
- Another Place de Domenico Singha Pedroli
- La Fille qui explose VR de Caroline Poggi, Jonathan Vinel
- Human Violins de Iona Mischie