Du 2 au 9 décembre 2025 se tiendra la 23e édition du festival Bogoshorts, à Bogota en Colombie, plus grand festival dédié au court-métrage en Amérique du Sud, regroupant des professionnels de toute la région autour de courts en tout genre : fiction, animation, expérimental, documentaire, et, depuis peu, la XR.

Cette année, Unifrance a exceptionnellement organisé le deplacement d'une délégation de producteurs français de courts-métrages, spécialisés ou intéressés par l'animation, pour assister à la 9e édition du BFM, le marché de coproduction dédié à l'animation, développé par Bogoshorts, un marché en forte croissance.