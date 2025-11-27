Le Festival de Cinema Francês do Brasil (anciennement Festival Varilux de Cinema Francês) est l’un des plus grands événements culturels dédiés au cinéma français en Amérique latine. À partir de Rio de Janeiro, le festival essaimera, entre le 27 novembre et le 10 décembre, dans plus d'une cinquantaine de villes à travers le pays, proposant une sélection de films récents, des classiques restaurés, ainsi que des rencontres.
C'est La Femme la plus riche du monde qui ouvrira cette édition, en présence d'Isabelle Huppert, fer de lance d'une délégation artistique forte de la présence de huit artistes, parmi lesquels Pierre Richard, auquel un hommage sera rendu le 2 décembre (à São Paulo) et le 4 décembre (à Rio) avec la projection du classique de la comédie La Chèvre, et de son dernier film comme réalisateur, L'Homme qui a vu l'ours qui a vu l'homme.
Les autres artistes français présents (sous réserves de modifications) : Valérie Donzelli pour À pied d'œuvre, Bastien Bouillon pour À pied d'œuvre et Partir un jour, Jean-Claude Barny pour Fanon, Salif Cissé et Fabienne Godet pour Le Répondeur et Victor Rodenbach pour Le Beau Rôle.
Des séances scolaires gratuites ont été organisées simultanément dans tout le pays autour de Maya, donne-moi un titre, dans des salles de cinéma, des centres culturels, des écoles et des ciné-clubs.
Pour la troisième année, cinq œuvres en réalité virtuelle seront projetées gratuitement à Rio de Janeiro et São Paulo, aux dates du festival.
Enfin, du 24 au 28 novembre, le festival proposera (pour la huitième année) le Laboratoire franco-brésilien de scénarios. Destiné aux scénaristes, réalisateurs et producteurs, il permet aux participants de développer leurs projets d'écriture (longs-métrages et séries), avec pour objectif d'accompagner les auteurs dans leur écriture et de les guider, en les aidant à trouver leur singularité et à renforcer leur narration.
--> Le site officiel du festival
- L'Attachement de Carine Tardieu
- Le Répondeur de Fabienne Godet
- L'Homme qui a vu l'ours qui a vu l'homme de Pierre Richard
- Moi qui t'aimais de Diane Kurys
- Partir un jour de Amélie Bonnin
- À pied d'œuvre de Valérie Donzelli
- La Pampa de Antoine Chevrollier
- Les Barbares de Julie Delpy
- Jeunes mères de Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne
- Maya, donne-moi un titre de Michel Gondry
- Le Beau Rôle de Victor Rodenbach
- Fanon de Jean-Claude Barny
- L'Étranger de François Ozon
- À bicyclette ! de Mathias Mlekuz
- 13 jours, 13 nuits de Martin Bourboulon
- Mercato de Tristan Séguéla
- Dis-moi juste que tu m'aimes de Anne Le Ny
- Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan de Ken Scott
- La Femme la plus riche du monde de Thierry Klifa
- Le Dossier Maldoror de Fabrice Du Welz
- La Chèvre de Francis Veber
