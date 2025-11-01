Du 1er au 9 novembre, la ville de Florence accueille la 66ᵉ édition du Festival Dei Popoli, festival international de documentaire en Italie. Pour l’édition 2025, le festival propose une programmation riche et exigeante, avec un focus particulier sur la France.
Cette édition met en avant 29 productions et coproductions françaises, issues d’une sélection variée de longs, moyens et courts-métrages présentés dans les différentes sections du festival du documentaire.
Dans le cadre de l’accompagnement de cet événement dédié au documentaire, Unifrance intervient à travers différents dispositifs, dont le partenariat avec La Scam, qui permet de soutenir les voyages des cinéastes français sélectionnés.
Dans le cadre du volet Industry du festival, qui se tiendra du 6 au 8 novembre, Unifrance accompagnera une délégation de quatre producteurs émergents de documentaires dans le cadre de sa stratégie de soutien au passage du court au long-métrage. Cette initiative est coorganisée par Unifrance, l’Institut Français de Rome et le Consulat de France à Florence.
Ce programme spécial reflète la volonté de soutenir et d'accompagner la nouvelle génération de talents de la production cinématographique. Parmi les professionnels sélectionnés figurent quatre jeunes producteurs et productrices déjà remarqués pour leur approche innovante et engagée du cinéma documentaire :
- Lorenzo Bianchi – Société Acéphale
- Mathilde Leite - Vilanova Productions
- Gaëtan Trigot - Pentacle Productions
- Eduardo Sosa Soria – La Féline
Ces producteurs et productrice auront l'opportunité de présenter leurs projets de premiers longs-métrages en développement, d'assister à des panels spécifiques sur la coproduction entre la France et l’Italie avec la participation du CNC et de la DGCA, et sur la distribution du documentaire en Italie. Ce focus sur la France souligne la diversité et l’énergie créative d’une nouvelle vague de professionnels du documentaire.
Enfin, le 8 novembre, le Consulat de France à Florence accueillera le cocktail en l’honneur de la France.
Les films français présentés au 29e Festival dei Popoli
Long-métrage - Feature Film Competition
Court-métrage - Compétition Discoveries
Court-métrage - Popoli for Kids & Teens
- Il était une fois à Dragonville de Marika Herz
- Un caillou dans la chaussure de Éric Montchaud
- The Deaf Music de Daniela Lanzuisi
- Quelque chose de divin de Mélody Boulissière, Bogdan Stamatin
Court-métrage - Programmes Spéciaux
- Ana Mercedes Hoyos de Sarah Maldoror
- Aragon un masque à Paris de Sarah Maldoror
- Vlady de Sarah Maldoror
- Portrait of Assia Djebar de Sarah Maldoror
- Et les chiens se taisaient de Sarah Maldoror
- Aimé Césaire – Le Masque des mots de Sarah Maldoror
- Barking in the Dark de Marie Losier
- Felix in Wonderland de Marie Losier
- "Electric Storm" 100 Years of Theremin de Marie Losier
- Alan Vega, Just a Million Dreams de Marie Losier
Popoli For Kids and Teens - Jury Day
En lien avec cette actualité
Films(17)
Manifestations(1)
Festival Dei Popoli - 2025
Festival longs et courts métrages
Italie
du
au