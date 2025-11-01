Cette édition met en avant 29 productions et coproductions françaises, issues d’une sélection variée de longs, moyens et courts-métrages présentés dans les différentes sections du festival du documentaire.

Dans le cadre de l’accompagnement de cet événement dédié au documentaire, Unifrance intervient à travers différents dispositifs, dont le partenariat avec La Scam, qui permet de soutenir les voyages des cinéastes français sélectionnés.

Dans le cadre du volet Industry du festival, qui se tiendra du 6 au 8 novembre, Unifrance accompagnera une délégation de quatre producteurs émergents de documentaires dans le cadre de sa stratégie de soutien au passage du court au long-métrage. Cette initiative est coorganisée par Unifrance, l’Institut Français de Rome et le Consulat de France à Florence.

Ce programme spécial reflète la volonté de soutenir et d'accompagner la nouvelle génération de talents de la production cinématographique. Parmi les professionnels sélectionnés figurent quatre jeunes producteurs et productrices déjà remarqués pour leur approche innovante et engagée du cinéma documentaire :



Ces producteurs et productrice auront l'opportunité de présenter leurs projets de premiers longs-métrages en développement, d'assister à des panels spécifiques sur la coproduction entre la France et l’Italie avec la participation du CNC et de la DGCA, et sur la distribution du documentaire en Italie. Ce focus sur la France souligne la diversité et l’énergie créative d’une nouvelle vague de professionnels du documentaire.

Enfin, le 8 novembre, le Consulat de France à Florence accueillera le cocktail en l’honneur de la France.

Les films français présentés au 29e Festival dei Popoli

Long-métrage - Feature Film Competition

Court-métrage - Compétition Discoveries

Court-métrage - Popoli for Kids & Teens

Court-métrage - Programmes Spéciaux

Popoli For Kids and Teens - Jury Day