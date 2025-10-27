Le projet Akal, de la réalisatrice marocaine Basma Rkioui, s’est vu décerner un Unifrance Doc Award dans le cadre de la 68e édition du festival DOK Leipzig, dédié à l’animation et au documentaire, qui se tient en Allemagne du 27 octobre au 2 novembre.
Ce projet est produit, côté Maroc, par Karim Debbagh et Basma Rkioui (Kasbah Films), et co-produit côté France par Charlotte Guénin (Massala).
Pour rappel, ces prix, initiés par Unifrance et soutenus par TitraFilm, récompensent un projet de documentaire en développement présenté sous forme de pitch ou WIP à l’occasion de festivals majeurs du documentaire. Trois distinctions sont ainsi décernées chaque année.
Akal bénéficiera, grâce à ce prix, d’une aide au sous-titrage proposée par TitraFilm. Sa productrice française Charlotte Guénin (Massala) se verra quant à elle offrir une adhésion d'un an à Unifrance (au sein du collège des producteurs de longs-métrages).
Le jury, composé de Malin Hüber, productrice (HER Film), Tijana Djukic, directrice des ventes et des acquisitions (Stranger Films Sales), et Vera Herchenbach, responsable des acquisitions (Madman Entertainment), a déclaré : "À une époque marquée par les extrêmes politiques et par les guerres, la crise climatique passe au second plan (alors qu'elle devrait rester au centre des préoccupations). Cette histoire, qui met en scène une famille, sensibilise le public à un problème universel : celui de paysages à jamais transformés et d'un mode de vie en voie de disparition."
Malin Hüber & Tijana Djukic
Les films français au 68e DOK Leipzig
Film d'ouverture
Compétition internationale documentaire
- L'mina de Randa Maroufi
- Dieu est timide de Jocelyn Charles
- Far From the Light of Day de Yotam Ben-david
Compétition Internationale animation
Panorama
Camera Lucida
- Bulle Ogier, portrait d’une étoile cachée de Eugénie Grandval
- Il est temps d'atterrir de Raphaël Girardot, Vincent Gaullier
Audience Competition
- La Vie après Siham, de Namir Abdel Messeeh
- Queens of Joy de Olga Gibelinda
- Coexistence, My Ass! de Amber Fares
- Soudées de Anastasiya Miroshnichenko
Young Eyes
Court-métrage - Doc Alliance Award
Court-métrage - Programme Kids DOK
Court-métrage - Rétrospective
- Love de Réka Bucsi