Pour rappel, ces prix, initiés par Unifrance et soutenus par TitraFilm, récompensent un projet de documentaire en développement présenté sous forme de pitch ou WIP à l’occasion de festivals majeurs du documentaire. Trois distinctions sont ainsi décernées chaque année.



Akal bénéficiera, grâce à ce prix, d’une aide au sous-titrage proposée par TitraFilm. Sa productrice française Charlotte Guénin (Massala) se verra quant à elle offrir une adhésion d'un an à Unifrance (au sein du collège des producteurs de longs-métrages).



Le jury, composé de Malin Hüber, productrice (HER Film), Tijana Djukic, directrice des ventes et des acquisitions (Stranger Films Sales), et Vera Herchenbach, responsable des acquisitions (Madman Entertainment), a déclaré : "À une époque marquée par les extrêmes politiques et par les guerres, la crise climatique passe au second plan (alors qu'elle devrait rester au centre des préoccupations). Cette histoire, qui met en scène une famille, sensibilise le public à un problème universel : celui de paysages à jamais transformés et d'un mode de vie en voie de disparition."



Malin Hüber & Tijana Djukic

