Unifrance félicite chaleureusement tous les lauréats et toutes les lauréates de cette 82e Mostra internationale de cinéma de Venise, qui s'est achevée samedi 6 septembre.
Le cinéma français, omniprésent en terme de coproduction internationale, décroche les récompenses majeures : le Lion d'or pour Father Mother Sister Brother de Jim Jarmusch, coproduit par CG Cinéma et Saint Laurent Productions, le Lion d'argent pour La Voix de Hind Rajab, de Kaouther Ben Hania, coproduit par Tanit Films (film qui reçoit un total de sept prix), et le Prix du meilleur scénario pour À pied d'œuvre, signé Valérie Donzelli et Gilles Marchand produit par Pitchipoï Productions.
Et ce n'est que le sommet d'un iceberg constitué par toute une série de prix, à commencer par le Prix du public décerné à Rue Malaga de Maryam Touzani (Les Films du Nouveau Monde).
Toutes les récompenses pour le cinéma français à la 82e Mostra de Venise 2025
- Lion d'or : Father Mother Sister Brother de Jim Jarmusch
- Lion d'argent : La Voix de Hind Rajab de Kaouther Ben Hania
- Prix Marcello Mastroianni du meilleur espoir masculin ou féminin : Luna Wedler pour le film Silent Friend de Ildiko Enyedi
- Prix du meilleur scénario : Valérie Donzelli et Gilles Marchand pour le film À pied d'œuvre de Valérie Donzelli
- Armani Beauty - Prix du public : Rue Malaga de Maryam Touzani
- Prix Fipresci : Silent Friend de Ildiko Enyedi
- Queer Lion Award : En el camino de David Pablos
- Petit Lion d'or : La Voix de Hind Rajab de Kaouther Ben Hania
- Prix UNESCO : La Voix de Hind Rajab de Kaouther Ben Hania
- Orizzonti - Prix Spécial du Jury : Les Fleurs du manguier de Akio Fujimoto
- Orizzonti - Prix du Meilleur scénario : The Ivy de Ana Cristina Barragán
- Orrizonti - Prix du Meilleur Film : En el camino de David Pablos
- Orizzonti - Prix du Meilleur acteur : Giacomo Covi pour le film Un anno di scuola de Laura Samani
- Lion du futur - Luigi De Laurentiis : Un bref été de Nastia Korkia
- Prix Spécial du Jury : Less Than 5gr of Saffron de Negar Motevalymeidanshah
- Prix Arca CinemaGiovani : La Voix de Hind Rajab de Kaouther Ben Hania
- Authors under 40 Award dedicated to Valentina Pedicini : Un anno di scuola de Laura Samani
- Prix BookCiak : L'Étranger de François Ozon
- Prix CinemaSarà : Silent Friend de Ildiko Enyedi
- Prix Cinema & Arts : Qui vit encore de Nicolas Wadimoff
- Prix Croce Rossa Italiana : La Voix de Hind Rajab de Kaouther Ben Hania
- Prix Edipo Re : La Voix de Hind Rajab de Kaouther Ben Hania
- Interfilm Award for Promoting Interreligious Dialogue : Silent Friend de Ildiko Enyedi
- Prix Lanterna Magica : Un anno di scuola de Laura Samani
- Prix NETPAC : The Ivy de Ana Cristina Barragán
- Prix Sorriso Diverso Venezia : La Voix de Hind Rajab de Kaouther Ben Hania
- Prix UNIMED : La Voix de Hind Rajab de Kaouther Ben Hania
- Prix Robert Bresson : Stéphane Brizé
- 1964 Pop art Award : Valeria Bruni-Tedeschi
- Prix Green Drop : Silent Friend de Ildiko Enyedi
Palmarès complet à retrouver ici
Les films français récompensés à la 40e Semaine de la Critique - Venise
- Prix Luciano Soevena de la meilleure production indépendante : Agon de Giulio Bertelli
Palmarès complet à retrouver ici
Les films français récompensés aux 22e Giornate degli Autori - Venise
- Prix du Public : Memory de Vladlena Sandu
- Prix Cinema et Arts : Qui vit encore de Nicolas Wadimoff
- Prix Bookciak de la meilleure adaptation littéraire : Écrire la vie - Annie Ernaux racontée par des lycéennes et des lycéens de Claire Simon
Palmarès complet à retrouver ici
• Retrouvez ici l'actualité de présentation de la 82e Mostra, avec toute la présence du cinéma français et d'Unifrance
En lien avec cette actualité
Films(16)
Manifestations(4)
Mostra - Festival international du film de São Paulo - 2024
Festival longs et courts métrages
Brésil
du
au
Giornate degli Autori (Venise) - 2025
Festival long-métrage
Italie
du
au