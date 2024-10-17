Unifrance félicite chaleureusement tous les lauréats et toutes les lauréates de cette 82e Mostra internationale de cinéma de Venise, qui s'est achevée samedi 6 septembre.

Le cinéma français, omniprésent en terme de coproduction internationale, décroche les récompenses majeures : le Lion d'or pour Father Mother Sister Brother de Jim Jarmusch, coproduit par CG Cinéma et Saint Laurent Productions, le Lion d'argent pour La Voix de Hind Rajab, de Kaouther Ben Hania, coproduit par Tanit Films (film qui reçoit un total de sept prix), et le Prix du meilleur scénario pour À pied d'œuvre, signé Valérie Donzelli et Gilles Marchand produit par Pitchipoï Productions.

Et ce n'est que le sommet d'un iceberg constitué par toute une série de prix, à commencer par le Prix du public décerné à Rue Malaga de Maryam Touzani (Les Films du Nouveau Monde).