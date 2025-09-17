Ce 17 septembre débutera la 30e édition du Busan International Film Festival (BIFF), considéré comme le festival de cinéma le plus important d'Asie. Jusqu’au 26 septembre, la France brillera dans la cité balnéaire sudcoréenne, avec plus de 50 films français ou coproduits par la France à l'affiche, dont 18 longs métrages majoritaires français, accompagnés par une délégation artistique.
Le BIFF accueillera cette année plusieurs artistes français qui feront le voyage à Busan avec le soutien d’Unifrance, en premier lieu Juliette Binoche, à laquelle un Special Program in Focus a été consacré, et qui viendra notamment présenter son premier documentaire comme réalisatrice, In-I in Motion.
Citons égakement Valentine Cadic qui viendra présenter Le Rendez-vous de l'été, Nadia Melliti et Ji-min Park pour La Petite Dernière, Julia Kowalski et Roxane Mesquida pour Que ma volonté soit faite, Déni Oumar Pitsaev pour Imago, Sepideh Farsi pour Put Your Soul on Your Hand and Walk et Tamara Stepanyan pour Le Pays d'Arto.
Un dîner réunissant les talents français présents sera organisé le 20 septembre par Unifrance, en collaboration avec l'Ambassade de France en Corée du Sud.
Côté marché
L’Asian Contents & Film Market (ACFM), la partie "marché" du festival, se tiendra elle aussi à Busan du 20 au 23 septembre. Pour la 17e année, Unifrance partagera un stand avec l'EFP - European Film Promotion au sein du Busan Exhibition Convention Centre (BEXCO).
12 exportateurs français seront présents : Alpha Violet, Best Friend Forever (BFF), Charades, Ginger & Fed, Indie Sales, Kinology, Losange Films, mk2 films, Paradise City Sales, Pulsar Content, Reel Suspects, The Party Film Sales
Tout le cinéma français au 30e BIFF
Gala Presentation
World Cinema
- La Voix de Hind Rajab de Kaouther Ben Hania
- La Petite Dernière de Hafsia Herzi
- Le Rendez-vous de l'été de Valentine Cadic
- L'Inconnu de la Grande Arche de Stéphane Demoustier
- Météors de Hubert Charuel
- No Beast. So Fierce de Burhan Qurbani (coproduction française minoritaire)
- Sans l'aide de Dieu de Hana Jusic (coproduction française minoritaire)
- L'Intérêt d'Adam de Laura Wandel (coproduction française minoritaire)
- The Chronology of Water de Kristen Stewart (coproduction française minoritaire)
Icons
- Le Mage du Kremlin de Olivier Assayas
- Marcel et Monsieur Pagnol de Sylvain Chomet
- L'Étranger de François Ozon
- Deux procureurs de Sergei Loznitsa
- Alpha de Julia Ducournau
- Nouvelle Vague de Richard Linklater
- Enzo de Robin Campillo
- Sirât de Oliver Laxe (coproduction française minoritaire)
- Les Aigles de la République de Tarik Saleh (coproduction française minoritaire)
- Valeur sentimentale de Joachim Trier (coproduction française minoritaire)
- Jeunes mères de Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne (coproduction française minoritaire)
- L'Amour qu'il nous reste de Hlynur Pálmason (coproduction française minoritaire)
- L'Agent secret de Kleber Mendonça Filho (coproduction française minoritaire)
- Magellan de Lav Diaz (coproduction française minoritaire)
- Silent Friend de Ildiko Enyedi (coproduction française minoritaire)
- Orphan de László Nemes (coproduction française minoritaire)
- Father Mother Sister Brother de Jim Jarmusch (coproduction française minoritaire)
Special Program in Focus - Juliette Binoche, Between Motion and Emotion
- In-I in Motion de Juliette Binoche
- Trois couleurs : Bleu de Krzysztof Kieslowski
- Les Amants du Pont-Neuf de Leos Carax
Flash Forward
- Le Mystérieux Regard du flamant rose de Diego Céspedes
- Que ma volonté soit faite de Julia Kowalski
- Le Rire et le Couteau de Pedro Pinho (coproduction française minoritaire)
- Un anno di scuola de Laura Samani (coproduction française minoritaire)
- La Danse des renards de Valéry Carnoy (coproduction française minoritaire)
Open Cinema
A Window on Asian Cinema
- Le Pays d'Arto de Tamara Stepanyan
- Becoming de Zhannat Alshanova (coproduction française minoritaire)
- Renoir de Chie Hayakawa (coproduction française minoritaire)
- Love on Trial de Koji Fukada (coproduction française minoritaire)
- Fantôme utile de Ratchapoom Boonbunchachoke (coproduction française minoritaire)
- Amoeba de Siyou Tan (coproduction française minoritaire)
Wide Angle - Documentary Showcase
- Imago de Déni Oumar Pitsaev
- Put Your Soul on Your Hand and Walk de Sepideh Farsi
- I, Poppy de Vivek Chaudhary (coproduction française minoritaire)
- Coexistence, My Ass! de Amber Fares (coproduction française minoritaire)
- Hair, Paper, Water... de Minh Quý Trương, Nicolas Graux (coproduction française minoritaire)
Wide Angle - Documentary Competition
- Baima Boy de Bingjun Ye coproduction française minoritaire)
Compétition
- Spying Star de Vimukthi Jayasundara (coproduction française minoritaire)
- Left-Handed Girl de Shih-Ching Tsou (coproduction française minoritaire)
- Résurrection de Bi Gan (coproduction française minoritaire)
Vision - Asia
- Kurak de Erke Dzhumakmatova, Emil Atageldiev (coproduction française minoritaire)
Special Program in Focus - Defining moments of Asian Cinema
- Ceci n'est pas un film de Jafar Panahi, Mojtaba Mirtahmasb (coproduction française minoritaire)
