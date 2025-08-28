Près d'une cinquantaine de films de production ou de co-production française, courts et longs-métrages, seront présentés toutes sections confondues au cours de cette 50e édition du Toronto International Film Festival (TIFF), plus grand festival de cinéma et marché du film d'Amérique du nord, qui se déroulera dans la métropole canadienne du 4 au 14 septembre prochain.
Pour cette 50e édition, le grand rendez-vous du cinéma international qu'est le TIFF présentera en première mondiale plusieurs films français, parmi lesquels le très attendu Couture, nouveau film d'Alice Winocour, avec Angelina Jolie et Ella Rumpf, Deux pianos, d'Arnaud Desplechin, Le Cri des gardes de Claire Denis avec Matt Dillon et Isaach De Bankolé, ou encore Palimpseste, sur les traces d’un nom, de Mary Stephen, en présence de toutes les personnes citées.
L'occasion aussi, comme chaque année, de très nombreuses avant-premières nord-américaines de films présentés au dernier Festival de Cannes (Un simple accident, La Petite Dernière, Nouvelle Vague, Vie privée, Amélie et la métaphysique des tubes, Nino, Planètes, Deux procureurs, Arco, Le Mystérieux Regard du flamant rose, Mare's Nest) ou à plus récemment à Venise (Chien 51, Le Mage du Kremlin, The Voice of Hind Rajab, Rue Malaga).
La délégation artistique
Une importante délégation artistique liée au cinéma français fera le déplacement cette année. Ci-dessous, tous les artistes d'ores et déjà annoncés pour les films majoritaires français (liste non exhaustive, sous réserves) :
- Le Mage du Kremlin : Olivier Assayas & Paul Dano
- Couture : Alice Winocour, Angelina Jolie, Ella Rumpf & Anyier Anei
- Planètes : Momoko Seto
- Un simple accident : Jafar Panahi
- Chien 51 : Cédric Jimenez & Gilles Lellouche
- Le Mystérieux Regard du flamant rose : Diego Céspedes
- Le Cri des gardes : Claire Denis, Matt Dillon, Isaach De Bankolé, Mia Mckenna-Bruce & Tom Blyth
- Vie privée : Rebecca Zlotowski & Jodie Foster
- La Petite Dernière : Nadia Melliti
- The Voice of Hind Rajab : Kaouther Ben Hania
- Deux pianos : Arnaud Desplechin & François Civil
- Amélie et la métaphysique des tubes : Maïlys Vallade & Liane-Cho Han
- Nino : Pauline Loquès & Théodore Pellerin
- Nouvelle Vague : Richard Linklater & Guillaume Marbeck
- Palimpseste, sur les traces d’un nom : Mary Stephen
- Put Your Soul on Your Hand and Walk : Sepideh Farsi
- Rue Malaga : Maryam Touzani & Carmen Maura
- Fille de l'eau : Sandra Desmazières
Le cinéaste Jafar Panahi, dont Un simple accident, lauréat de la Palme d'or 2025, est un film français, recevra le TIFF Special Tribute Award le dimanche 7 septembre dans le cadre du TIFF Tribute Awards Gala.
Enfin, dans le cadre du Ontario Creates IFF (forum international de coproduction), notons la présence des deux structures françaises Almano Films, dont Pierre Filmon viendra présenter le projet "Barbarigo, Father & Sons", et Other Angle Pictures, pour le projet "The Gummy Bear", présenté par Olivier Albou.
Unifrance au TIFF
Cette année, Unifrance investira à nouveau le Fifth Social Club, le samedi 6 septembre au soir, pour sa traditionnelle French Night, soirée rassemblant les équipes des œuvres françaises en sélection ainsi que les producteurs, exportateurs, distributeurs et professionnels internationaux, et organisée en partenariat avec la BNP Paribas.
Unifrance organisera également un dîner avec les artistes français afin d'encourager le networking avec les professionnels nord-américains.
Une masterclass avec la cinéaste Momoko Seto aura lieu le samedi 6 septembre, organisée par le Consulat général de France à Toronto, la Guilde des Réalisateurs au Canada et Unifrance, en collaboration avec l’OCAD University.
La cinéaste franco-japonaise participera également, dans le cadre des Industry Programming Dialogue Sessions, à un talk le mardi 9 septembre, intitulé "Creative Visions in Animated Feature Films". Elle échangera pour l'occasion avec le realisateur japonais Mamoru Hosada et la réalisatrice la réalisatrice chinoise Domee Shi.
La présence d’Unifrance au TIFF bénéficie du soutien de la République française, du CNC, de la PROCIREP et de la BNP Paribas.
Tous le cinéma français au 50e TIFF
Gala
- Vie privée de Rebecca Zlotowski
- Deux pianos de Arnaud Desplechin
- Palestine 36 de Annemarie Jacir (coproduction française minoritaire)
Special Presentations
- Le Mage du Kremlin de Olivier Assayas
- Un simple accident de Jafar Panahi
- Le Cri des gardes de Claire Denis
- The Voice of Hind Rajab de Kaouther Ben Hania
- Chien 51 de Cédric Jimenez
- Couture de Alice Winocour
- Nouvelle Vague de Richard Linklater
- Rue Malaga de Maryam Touzani
- Silent Friend de Ildiko Enyedi (coproduction française minoritaire)
- Sirât de Oliver Laxe (coproduction française minoritaire)
- Valeur sentimentale de Joachim Trier (coproduction française minoritaire)
- L'Agent secret de Kleber Mendonça Filho (coproduction française minoritaire)
- Primavera, de Damiano Michieletto (coproduction française minoritaire)
Discovery
- Sink de Zain Duraie (coproduction française minoritaire)
- Amoeba de Siyou Tan (coproduction française minoritaire)
Wavelengths
- Mare's Nest de Ben Rivers
- Les Saisons de Maureen Fazendeiro (coproduction française minoritaire)
- Magellan de Lav Diaz (coproduction française minoritaire)
- With Hasan in Gaza de Kamal Aljafari
Platform
TIFF Docs
- Put Your Soul on Your Hand and Walk de Sepideh Farsi
- Orwell: 2+2=5 de Raoul Peck (coproduction française minoritaire)
- Flana de Zahraa Ghandour (coproduction française minoritaire)
- Nuestra tierra de Lucrecia Martel (coproduction française minoritaire)
Centrepiece
- La Petite Dernière de Hafsia Herzi
- Palimpseste, sur les traces d’un nom de Mary Stephen
- Amélie et la métaphysique des tubes de Maïlys Vallade, Liane-Cho Han
- Arco de Ugo Bienvenu
- Planètes de Momoko Seto
- Deux procureurs de Sergei Loznitsa
- Dinții de lapte de Mihai Mincan (coproduction française minoritaire)
- Diya de Achille Ronaimou (coproduction française minoritaire)
- Fantôme utile de Ratchapoom Boonbunchachoke (coproduction française minoritaire)
- Gilgamesh's Dream de Mohamed Jabarah Al Daradji (coproduction française minoritaire)
- L'Amour qu'il nous reste de Hlynur Pálmason (coproduction française minoritaire)
- Le Mystérieux Regard du flamant rose de Diego Céspedes
- Left-Handed Girl de Shih-Ching Tsou (coproduction française minoritaire)
- Les Aigles de la République de Tarik Saleh (coproduction française minoritaire)
- Orphan de László Nemes (coproduction française minoritaire)
- Renoir de Chie Hayakawa (coproduction française minoritaire)
- Nomad Shadow de Eimi Imanishi (coproduction française minoritaire)
Court-métrage - Short Cuts
- La Mort du poisson de Éva Lusbaronian
- I'm Glad You're Dead Now de Tawfeek Barhom
- Une fugue de Agnès Patron
- Une fenêtre plein sud de Lkhagvadulam Purev-Ochir
- Fille de l'eau de Sandra Desmazières
- UM de Nieto
Court-métrage - Wavelengths
