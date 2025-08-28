Pour cette 50e édition, le grand rendez-vous du cinéma international qu'est le TIFF présentera en première mondiale plusieurs films français, parmi lesquels le très attendu Couture, nouveau film d'Alice Winocour, avec Angelina Jolie et Ella Rumpf, Deux pianos, d'Arnaud Desplechin, Le Cri des gardes de Claire Denis avec Matt Dillon et Isaach De Bankolé, ou encore Palimpseste, sur les traces d’un nom, de Mary Stephen, en présence de toutes les personnes citées.

L'occasion aussi, comme chaque année, de très nombreuses avant-premières nord-américaines de films présentés au dernier Festival de Cannes (Un simple accident, La Petite Dernière, Nouvelle Vague, Vie privée, Amélie et la métaphysique des tubes, Nino, Planètes, Deux procureurs, Arco, Le Mystérieux Regard du flamant rose, Mare's Nest) ou à plus récemment à Venise (Chien 51, Le Mage du Kremlin, The Voice of Hind Rajab, Rue Malaga).



La délégation artistique

Une importante délégation artistique liée au cinéma français fera le déplacement cette année. Ci-dessous, tous les artistes d'ores et déjà annoncés pour les films majoritaires français (liste non exhaustive, sous réserves) :

Le cinéaste Jafar Panahi, dont Un simple accident, lauréat de la Palme d'or 2025, est un film français, recevra le TIFF Special Tribute Award le dimanche 7 septembre dans le cadre du TIFF Tribute Awards Gala.

Enfin, dans le cadre du Ontario Creates IFF (forum international de coproduction), notons la présence des deux structures françaises Almano Films, dont Pierre Filmon viendra présenter le projet "Barbarigo, Father & Sons", et Other Angle Pictures, pour le projet "The Gummy Bear", présenté par Olivier Albou.



Unifrance au TIFF

Cette année, Unifrance investira à nouveau le Fifth Social Club, le samedi 6 septembre au soir, pour sa traditionnelle French Night, soirée rassemblant les équipes des œuvres françaises en sélection ainsi que les producteurs, exportateurs, distributeurs et professionnels internationaux, et organisée en partenariat avec la BNP Paribas.

Unifrance organisera également un dîner avec les artistes français afin d'encourager le networking avec les professionnels nord-américains.

Une masterclass avec la cinéaste Momoko Seto aura lieu le samedi 6 septembre, organisée par le Consulat général de France à Toronto, la Guilde des Réalisateurs au Canada et Unifrance, en collaboration avec l’OCAD University.

La cinéaste franco-japonaise participera également, dans le cadre des Industry Programming Dialogue Sessions, à un talk le mardi 9 septembre, intitulé "Creative Visions in Animated Feature Films". Elle échangera pour l'occasion avec le realisateur japonais Mamoru Hosada et la réalisatrice la réalisatrice chinoise Domee Shi.

La présence d’Unifrance au TIFF bénéficie du soutien de la République française, du CNC, de la PROCIREP et de la BNP Paribas.



Tous le cinéma français au 50e TIFF

Gala

Special Presentations

Discovery

Wavelengths

Platform

TIFF Docs

Centrepiece

Court-métrage - Short Cuts

Court-métrage - Wavelengths