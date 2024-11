Pour cette édition anniversaire, Unifrance apporte un soutien exceptionnel à CINEMANIA, qui se concrétise par la participation aux déplacements pour des films distribués :



Trois courts-métrages sont également soutenus :



Grâce au soutien de la SACEM, Unifrance participera également au déplacement d’Amaury Chabauty, auteur de la musique de deux films présentés à CINEMANIA : L'Homme d'argile d’Anaïs Tellenne et Leurs enfants après eux des frères Boukherma, également présents sur place.



Pour célébrer la France comme pays à l‘honneur, l’équipe du festival a concocté un programme mettant en relief 3 régions françaises : la Région Grand-Est, la Région Nouvelle-Aquitaine et la Corse à travers son nouveau cinéma. Enfin, rappelons que les Rencontres de Coproduction Francophone (RCF), organisées par la Sodec avec la collaboration des autres partenaires institutionnels de la francophonie, se tiendront à Montréal du 5 au 8 novembre et rassembleront plus d’une centaine de professionnels autour de 25 projets.

Tous les films français présentés au 30e CINEMANIA

Film d'ouverture

Film de clôture

Les Premières

Gala du 30e

Figures féminines historiques emblématiques

Section documentaire

Films du Québec

Visages de la Francophonie