Pour cette 49e édition, le grand rendez-vous du cinéma international qu'est le TIFF va présenter en première mondiale plusieurs film français : Les Barbares, de Julie Delpy (en sa présence, ainsi que celle de Sandrine Kiberlain) présenté dans la prestigieuse sélection Gala, Une part manquante de Guillaume Senez (en sa présence), Jane Austen a gâché ma vie de Laura Piani (tous deux en section Centrepiece), Hiver à Sokcho de Koya Kamura (en section Platform, seule section compétititve du festival) et Else, de Thibault Emin en section Midnight Madness.

Les Barbares

Et comme chaque année, le TIFF sera surtout l'occasion d'offrir leur première nord-américaine à de très nombreux films découverts à Cannes (Emilia Perez, Miséricorde, All We Imagine as Light, Ernest Cole, photographe, L'Histoire de Souleymane) ou à Venise quelques jours plus tôt (Little Jaffna, Jeunesse (Le Retour))

Little Jaffna

La délégation artistique

Pour les films français ou de coproduction française majoritaire, les cinéastes Lawrence Valin, Laura Piani, Thibault Emin et Raoul Peck feront le déplacement à Toronto, et Juliette Binoche viendra présenter la coproduction minoritaire The Return.

Enfin, deux cinéastes françaises qui viendront présenter des films américains : Coralie Fargeat, Prix du scénario du dernier Festival de Cannes pour The Substance, et Fleur Fortuné pour The Assessment, son premier long métrage, et Reda Kateb sera là pour le film danois The Quiet Ones.

De très nombreux professionnels français feront également le déplacement pour participer au Marché du Film, dans le cadre de TIFF Industry.



Unifrance au TIFF

Cette année, Unifrance retourne au Fifth Social Club le samedi 7 septembre au soir pour sa traditionnelle French Night, soirée rassemblant les équipes de films français en sélection, producteurs, exportateurs, distributeurs et professionnels internationaux, et organisée en partenariat avec la BNP Paribas.

Unifrance organisera également un dîner avec les artistes français afin d'encourager le networking avec les professionnels et journalistes nord-américains.

La présence d’Unifrance au TIFF bénéficie du soutien du Gouvernement français, du CNC, de la PROCIREP et de la BNP Paribas.



Tous les films français présentés au 49e TIFF



Gala

Special Presentations

Discovery

Documentary

Midnight Madness

Wavelengths

Platform

Centrepiece

Court-métrage - Short Cuts

Court-métrage - Strange Cuts