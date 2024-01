Au programme cette année : une sélection de 26 films (courts et longs-métrages confondus), sous-titrés en 11 langues (allemand, anglais, arabe, espagnol, français, italien, japonais, mandarin, portugais, russe, ukrainien).

Une programmation à découvrir en ligne sur www.MyFrenchFilmFestival.com, sur tous supports (ordinateurs, téléphones portables, TV, tablettes…) et partout dans le monde (hors géoblocages éventuels des films en fonction des territoires).

Pour que le plaisir du cinéma soit partagé par le plus grand nombre, les courts-métrages seront accessibles gratuitement dans le monde entier. Les longs-métrages seront quant à eux gratuits en Amérique latine hispanophone, Afrique, Proche & Moyen Orient, Russie/CEI, Asie du Sud-Est, Ukraine et dans les pays baltes (hors Lettonie). Ailleurs, ils sont accessibles à l’unité pour 1,99€ ou dans leur globalité pour 7,99€ le pack (hors géoblocages éventuels des films en fonction des territoires).

En parallèle, les spectateurs pourront retrouver la programmation sur les plus de 80 plateformes partenaires qui diffuseront le festival, un record !

La sélection 2024

Drames poignants, comédies décalées, documentaires inspirants… la programmation se veut le reflet de la richesse et de la diversité du cinéma francophone. Pour vous aider à naviguer dans cette sélection hétéroclite et nourrir votre curiosité, des collections par entrées thématiques vous sont proposées.



All Eyes on Docs!

Au sein d’un collectif de boxe marseillais, le temps d’un été avec 2 jumeaux, ou entre le Groenland et le Sud de la France, plongez dans ces trois documentaires singuliers, qui questionnent les barrières imposées par nos sociétés.

Families in Motion

Focus sur 3 familles mises à l’épreuve du mouvement et saisies à des instants singuliers : dans leur exil depuis les Alpes italiennes au début du 20e siècle ; en fuite à travers les grands espaces canadiens ; ou à la veille d’une séparation.

Interdit aux chiens et aux Italiens, d'Alain Ughetto, documentaire animé

Rodéo, de Joëlle Desjardins Paquette, road-movie (en partenariat avec Téléfilm Canada)

La Vie au Canada, de Frédéric Rosset, comédie dramatique

Heartbeats

Laissez battre votre cœur à l’unisson des héros de ces 3 premiers longs-métrages sensibles, qui interrogent le sentiment amoureux.

Mad World

Quand le monde nous emporte dans sa folie, quoi de plus précieux que le cinéma pour affronter les défis et les paradoxes de l’absurde ? 4 films qui dépeignent, avec humour et impertinence, les maux de notre époque.

Smells Like Teen Spirit

L’adolescence : un thème exploré en tous lieux et tous temps par le 7e Art. (Re)Découvrez cet âge de la vie si singulier à travers les propositions de 3 réalisatrices et réalisateur issus de la célèbre école de cinéma la Fémis, et tournés entre les années 1990 et aujourd’hui.

Tales of the Night

À l’abri de la cohue et des regards du jour, la nuit transcende ceux qui n’ont pas peur du noir. En virée en club, à vélo, ou à dos de sculptures, laissez-vous envelopper par ces 3 contes noctambules.

Women Supporting Women

Une plongée dans un strip-club parisien, un face-à-face avec des souvenirs de jeunesse, un voyage dans les rêveries d’Agnès Varda : une sélection de 3 films pour célébrer le regard féminin sur le féminin.

Enjoy the Silence

Une sélection de court-métrages d’animation sans parole pour le jeune public.

Le Jury international

Pour accompagner cette riche édition, MyFrenchFilmFestival est honoré d'accueillir un Jury international de renom qui remettra le Grand Prix du Jury à un long-métrage de la compétition. Ce prix s’accompagne d’une dotation de 15 000€, répartie à parts égales entre le réalisateur, le producteur et le vendeur.

Les membres qui composent le Jury international de cette 14e édition sont : le réalisateur et acteur marocain Faouzi Bensaïdi ; l’acteur italien Pierfrancesco Favino ; la réalisatrice italo-brésilienne Lillah Halla ; la réalisatrice autrichienne Marie Kreutzer ; la réalisatrice française Katell Quillévéré.

Le Jury de la presse internationale

Le Jury de la presse internationale récompensera, à l’issue du festival, un long-métrage en compétition.

Les journalistes étrangers qui le composent sont : Gabriela Bravo Chiappe (Chili), Cathy Immelen (Belgique), Pavlina Jeleva (Bulgarie), Emrah Kolukisaoglu (Turquie), Iana Murray (Royaume-Uni), Kalash Nanda Kumar (Malaisie) et Leticia Silva Queiroz (Brésil).

Le Jury des créateurs de contenus

Nouveauté de cette 14e édition : 4 créateurs de contenus cinéphiles auront cette année pour mission de distinguer un court-métrage en compétition.

Les membres de ce nouveau jury sont : Cécilia Jourdan (@hellofrenchnyc), Abdelraouf Meraga & Nadjib Adda (@cilimastation) et Alexandre Neyraud (@diversificationlitteraire).

Les Prix du public

Les 18 films de la compétition concourent également pour les Prix du public, qui récompenseront un long et un court-métrage en compétition.

