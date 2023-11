Anatomie d'une chute passe en tête du classement mensuel porté par près de 350 000 spectateurs. Dogman et Miraculous : Le film complètent le podium.

Un box-office français solide, malgré tout, à l’international

Le cinéma français réunit 2,1 millions de spectateurs et génère 14,7 M€ de recettes en salle à l’international en octobre. La fréquentation mensuelle observée se révèle la troisième plus faible de l’année en cours, devant juin (1,91 M) et mai (2,05 M), et de peu derrière janvier (2,33 M). De même, le nombre de films en exploitation et les nouveaux démarrages s’inscrivent dans la fourchette basse de la moyenne mensuelle. Or, ce constat critique mérite d’être nuancé. Une tendance commune aux quatre mois précités s’impose : ils sont privés d’un titre-locomotive qui draine à lui seul plus de 1 million d’entrées ou qui signe des continuations hors normes. Ainsi, on peut dire que les films hexagonaux conservent leur place en salle hors de nos frontières en octobre. Après trois mois consécutifs de règne, Miraculous : Le film et Jeanne du Barry laissent la place à d’autres prétendants. Le premier demeure sur le podium, à la troisième marche, et séduit plus de 200 000 nouveaux petits et grands, tandis que le second descend à la huitième place, tout en s’exportant sur le deuxième plus grand nombre de territoires après le leader mensuel, Anatomie d’une chute.

Cinquième film le plus plébiscité en septembre, la Palme d’or 2023 se hisse en haut du classement forte de 348 000 billets vendus sur 14 marchés étrangers. Fin octobre, le drame franchit 1 M$ de box-office en Amérique du Nord en trois semaines à peine (Neon, 130 000 entrées environ), un score rare pour une production en langue étrangère sur ce marché anglophone. Et ses compteurs vont tourner encore, car il sera à l’affiche de plus de 580 cinémas à la mi-novembre ! Anatomie d’une chute réunit également 66 000 Néerlandais (Paradiso, 0,68 M€) et 54 000 Italiens (Teodora, 0,36 M€). Deux autres films tricolores dépassent les 100 000 entrées dans un seul territoire chacun. Le premier est Dogman, qui fait sensation en Italie, où il a été dévoilé sur le Lido en septembre dernier, et qui passionne 174 000 cinéphiles (Lucky Red, 1,21 M€). Cette performance lui offre la deuxième place du top 10 mensuel et lui permet de coiffer le classement transalpin pendant deux jours. Le second est un habitué du top mensuel, qui revient sur le devant de la scène grâce à un vrai exploit : lancé sur la plus grande combinaison de sortie jamais réservée à une production majoritaire (125 cinémas), Une belle course comptabilise 160 000 tickets vendus au Danemark (Angel, 0,97 M€) un mois et demi après son démarrage, et il brille toujours parmi les dix films les plus vus sur grand écran dans le pays scandinave depuis lors. Les As de la jungle 2 - Opération tour du monde manque de justesse les 100 000 tickets vendus pendant le mois d’octobre, quand il mobilise 35 000 Tchèques (Bioscop, 0,23 M€) et 18 000 Slovaques (Magic Box, 0,12 M€). Pattie et la colère de Poséidon attire 46 000 Roumains (Cay, 0,19 M€) et Les Choses simples poursuit sa lancée en Allemagne où il affiche 166 000 entrées, avec en ligne de mire le seuil symbolique des 200 000 (Neue Visionen, 1,45 M€). Deux autres nouveaux entrants s’illustrent ce mois-ci : le film d’horreur inédit en France Night of the Hunted et la comédie 3 jours max, qui signe le meilleur démarrage de la Bande à Fifi en Belgique (Alternative, 32 000 spectateurs et 0,3 M€).

L’Italie, la Russie et l’Allemagne sur le podium des territoires

Comme de coutume, l’Europe demeure la première zone géographique d’exploitation en salle du cinéma français (86 % des entrées mensuelles). Le trio de tête des territoires reste inchangé par rapport à septembre, mais pas l’ordre, l’Italie s’emparant de la première marche. On comptabilise plus de 100 000 billets vendus sur trois autres marchés, les ensembles Belgique & Luxembourg et Etats-Unis & Canada, ainsi que le Danemark. Hors Europe, on recense plus de 100 000 entrées et plus de 5 % de part de marché uniquement en Amérique du Nord, et ce principalement grâce à Anatomie d’une chute, seul titre tricolore à fédérer plus de 100 000 spectateurs hors Europe en octobre.

Le drame, la comédie et l’animation sont les plus plébiscités

Night of the HuntedEn octobre, le drame met fin au règne de l’animation et devient le genre préféré à l’international (0,75 million de spectateurs, 36 % du total mensuel), et ce grâce aux percées d’Anatomie d'une chute et de Dogman. La comédie et l’animation s’illustrent au sein du top 10 mensuel portées par trois titres chacune, tandis que Jeanne du Barry assure la présence du biopic/histoire et que Night of the Hunted redonne des couleurs aux films de genre hexagonaux hors de nos frontières. Les productions majoritairement françaises (91 % des entrées totales) et celles en langue française (78 %) se taillent la plus large part des entrées du mois. L’arrivée de Dogman explique le plus haut volume de tickets vendus par les productions en langue étrangère en octobre. Pour conclure, 0,67 million d’entrées reviennent aux films labellisés Art et Essai (32 % du total mensuel), avec Anatomie d’une chute en chef de file.

Les films français dans les festivals internationaux en octobre 2023

Ce mois-ci, cap sur l’Amérique latine où trois festivals majeurs mettent en avant de nombreuses productions françaises : le Festival international du film de Rio de Janeiro (qui a sélectionné 41 titres français, majoritaires ou minoritaires), le Festival international de cinéma de Morelia (28) et la Mostra – Festival international du film de São Paulo (77).

Parmi tous les films proposés, plusieurs sont présents dans deux des trois manifestations, à l’image d’Anatomie d’une chute, Chambre 999, Il pleut dans la maison, Inchallah un fils, Le Ravissement, Les Colons, Lost Country, Mon ami robot, Puan, Ricardo et la peinture, Sans cœur ainsi que Tiger Stripes, sans oublier les cannois Àma Gloria, La Passion de Dodin Bouffant (candidat de la France aux Oscars 2024), Le Procès Goldman, Les Filles d'Olfa, Linda veut du poulet ! ou encore les productions minoritaires L'Enlèvement et La Chimère.

Parmi les récompenses attribuées, on notera que Orlando, ma biographie politique remporte le Prix du meilleur documentaire au Festival international du film de Rio de Janeiro et que Tótem est triplement primé au Festival de Morelia. De nombreux artistes accompagnent leurs films dans ces festivals, parmi lesquels Catherine Corsini (Le Retour), Delphine Deloget (Rien à perdre), Paul Kircher (Le Règne animal), Samuel Kircher (L'Été dernier), Sophie Letourneur (Énorme) et Nicolas Philibert (Sur l'Adamant).

Orlando, ma biographie politique

> Cette analyse est téléchargeable en format PDF ci-dessous (version française uniquement).

> Cette analyse est rédigée sur la base des résultats recensés au 15 novembre 2023. Les chiffres étant constamment consolidés, le graphique créé automatiquement par le site va différer par rapport au tableau présent dans cette actualité.