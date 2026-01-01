Dans cet entretien, Patricia Robert, Directrice du pôle audiovisuel et productrice exécutive d’Ankama Animations, et Frédéric Gentet, Directeur des ventes de Mediatoon Distribution, reviennent sur la genèse du projet, ses partis pris narratifs et artistiques, ainsi que sur ses atouts majeurs pour séduire les marchés étrangers et favoriser son rayonnement international.



Unifrance : La série d’animation est adaptée des romans graphique jeunesse « Les Aventures fantastiques de Sacré Cœur ». Qu’est-ce qui vous a motivés à porter cette œuvre à l’écran ?

Patricia Robert Patricia Robert : Les 16 volumes des romans ont déjà conquis des milliers de jeunes lecteurs grâce à leur richesse visuelle et leur héros inventifs. Sacré Cœur incarne la créativité et l’esprit d’équipe, des valeurs qui nous sont très chères. Et tout cela dans un cadre iconique : le Paris de la Belle Époque. L’adaptation en série animée s’est imposée rapidement comme une évidence. Avec nos partenaires, nous avons enrichi l’univers des romans en intégrant une trame de fond pour donner plus de relief aux personnages et séduire un large public.



Quels sont les atouts majeurs de la série pour séduire les marchés étrangers et favoriser son rayonnement international ?

Frédéric Gentet Frédéric Gentet : Les Aventures fantastiques de Sacré Coeur s’appuie sur plusieurs atouts pour séduire l’international. Paris, ville mythique, incarne un imaginaire universel qui fascine depuis toujours. Comme dans Miraculous, où la capitale française devient un personnage à part entière, ou dans Mystery Lane, qui fait de Londres le cœur battant de ses intrigues, notre série transforme la Ville lumière en véritable terrain de jeu. De plus, l’univers steampunk et une approche graphique qui s’inspire d’un style anime rétro, apportent un nouveau souffle et les premiers retours de nos partenaires confirment cet engouement. Ajoutons à cela des héros attachants, une galerie de personnages secondaires hauts en couleur et des décors revisités avec fantaisie : autant d’éléments qui rendent la série immédiatement accessible et attractive.



Chaque épisode repose sur une nouvelle invention face à l’apparition d’une créature maléfique. Pourquoi avoir choisi cette structure narrative ?

P.R. : Nous voulions faire de la créativité le moteur de la série. Chaque invention est un défi et une promesse d’aventure, aussi bien dans les airs que sous l’eau. Cette mécanique garantit un rythme soutenu aux intrigues aussi variées que les antagonistes : un Loup Garou, un magicien, des robots, des vampires, et même des squelettes de dinosaures ! Elle reflète aussi la personnalité de Sacré Cœur, un enfant qui transforme ses idées en solutions pour protéger ceux qu’il aime aidé par ses amis.



Les personnages secondaires et les créatures fantastiques apportent une forte dimension comique à la série. En quoi cet équilibre entre humour et aventure renforce son attractivité pour le public international ?

F.G. : La série mêle aventure et mystère dans un cadre fantastique, mais l’humour reste un pilier. Il se traduit par la complicité des héros et surtout par cette galerie de créatures attachantes, parfois effrayantes, souvent absurdes, mais toujours avec une forte dose de comédie visuelle. Par ailleurs, les compagnons de Sacré Cœur apportent aussi une note décalée, qui enrichit la dynamique de la série.



La série se déroule dans le Paris de la Belle Époque et revisite des lieux et figures incontournables de l’imaginaire collectif. Quel est le rôle de la ville dans la progression de la narration ?

F.G. : Paris ne se limite pas à un décor : c’est un acteur clé de la série. Ses monuments iconiques ouvrent des possibilités infinies pour l’intrigue. Au fil des vingt-six épisodes, Sacré Cœur et ses compagnons plongent dans les profondeurs de la Seine, affrontent des momies au Louvre, canalisent les gargouilles de Notre-Dame, déjouent les plans du Fantôme de l’Opéra et sauvent la Tour Eiffel d’une disparation. Chaque monument devient le théâtre d’une aventure spectaculaire, toujours avec cette touche fantastique. Pour les diffuseurs, c’est l’assurance d’un univers visuel immédiatement reconnaissable et attractif.



Vous avez opté pour une animation en 2D pour donner vie à cet univers magique. Pourriez-vous revenir sur ce choix artistique ?

P.R. : Nous avons choisi la 2D afin de rester fidèles à l’univers des livres de Sacré Cœur, tout en développant une nouvelle direction artistique inspirée à la fois par la fantaisie et le charme des illustrations originales, et par le Paris iconique des peintres de la Belle Époque. Ce choix s’inscrit également dans la continuité du savoir-faire d’Ankama Animations, acteur majeur et pilier de l’animation 2D en France.



La série sera diffusée sur France Télévisions en France et a déjà été prévendue à TV5MONDE. Quelle sont les prochaines étapes pour la distribution internationale ?

F.G. : La série est encore en production. Nous avons présenté les premières images au MIPCOM et l’accueil a été très positif. Avec une livraison prévue au printemps 2026, les Rendez-Vous Unifrance à Paris seront l’occasion idéale de poursuivre les échanges initiés et de mettre un coup de projecteur sur les premiers épisodes. Et quel meilleur cadre que la Ville Lumière pour présenter une histoire qui s’y déroule ?