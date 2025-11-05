Un label pour penser le monde de demain par l’image

Lancé en 2025, Demain en vues vise à valoriser des œuvres françaises récentes, tous formats et tous genres confondus (longs-métrages, courts-métrages, séries ou unitaires audiovisuels de fiction, documentaire, animation), portées par de jeunes artistes qui partagent avec le public leur vision de notre avenir commun sous l’angle sociétal, social, environnemental, politique ou artistique.

Chaque année, sept œuvres (3 longs métrages, 2 séries ou unitaires et 2 courts métrages) sont sélectionnées pour la singularité de leur propos et la force de leur regard. Ce label ambitionne d’accompagner la circulation internationale de ces créations, de renforcer leur visibilité dans les festivals et marchés et de soutenir leurs auteurs et autrices émergents dans la suite de leur parcours.

Une première édition sous le signe des nouveaux récits sociétaux

Pour cette première édition, Demain en vues met à l’honneur des œuvres qui explorent les transformations profondes de notre vivre-ensemble à travers des récits questionnant les rapports et les stéréotypes de genre, la cause LGBTQIA+, les nouveaux équilibres femmes/hommes.

Ces œuvres reflètent la richesse et la diversité d’une génération d’artistes qui interrogent la société contemporaine et contribuent à redéfinir les contours d’un monde plus inclusif.

Les 7 œuvres lauréates 2025-2026

Longs métrages

Les Femmes au balcon de Noémie Merlant

Fiction • Production : Nord-Ouest Films, France 2 Cinéma - Ventes internationales : mk2 films

« Un film punk qui va marquer le cinéma français ». Camille Étienne (activiste), membre du jury Demain en vues

Des preuves d'amour de Alice Douard

Fiction • Production : Apsara Films, Les Films de June, France 2 Cinéma • Ventes internationales : Pulsar Content

« Un film qui pousse vers l’espoir et l’amour. Un film qui montre des personnes qui s’aiment, et qui se battent pour s’aimer ».

Suzy Bemba (actrice), membre du jury Demain en vues

Des preuves d'amour vient de remporter le Prix du public Air Canada au festival Cinemania et sera prochainement présenté à la Semaine du film français d'Allemagne

Trans Memoria de Victoria Verseau

Documentaire • Production : Les Films du Bilboquet, Pictanovo, Le Fresnoy / Studio national des arts contemporains, HER Film • Ventes internationales : Outplay Films

« Bouleversant, cru et pudique à la fois. Le film a quelque chose d’atmosphérique qui renforce et embellit son propos ».

Arthur Robert (créateur de mode), membre du jury Demain en vues

Programmes & séries audiovisuels

Un silence si bruyant de Emmanuelle Béart et Anastasia Mikova

Documentaire • Production : Haut et Court Doc • Ventes internationales : Seventine

« Un film important et bouleversant. Un film qui invite les victimes à se sentir moins seules ».

Nathan Ambrosioni (réalisateur & scénariste), membre du jury Demain en vues

El'sardines de Zoulikha Tahar et Kaouther Adimi

Fiction • Production : ARTE France, FABLABCHANNEL, 2HORLOGES

« Une fable écologique familiale qui nous a beaucoup touchés. Un regard singulier. Une série délicate et sensible. »

Nathan Ambrosioni (réalisateur & scénariste), membre du jury Demain en vues

Courts-métrages

GiGi de Cynthia Calvi

Documentaire et animation • Production : Xbo Films • Ventes internationales : Miyu Distribution

« L’animation est captivante, un film émouvant, onirique et poétique raconté à la première personne ».

Arthur Robert (créateur de mode), membre du jury Demain en vues

Ce qui appartient à César de Violette Gitton

Fiction • Production : Films Grand Huit • Ventes internationales : Shortcuts

« Un film ambitieux sur la masculinité adolescente qui interroge l’impact d’une agression sexuelle sur la construction d’un adolescent ».

Nathan Ambrosioni (réalisateur & scénariste), membre du jury Demain en vues



Un jury jeune, créatif et engagé

Ces œuvres ont été choisies par un jury de cinq jeunes personnalités de moins de 35 ans, issues d’horizons culturels variés, incarnant l’ouverture que le programme entend promouvoir :

Nathan Ambrosioni, réalisateur & scénariste

réalisateur & scénariste Suzy Bemba , comédienne

, comédienne Camille Étienne , activiste

, activiste Arthur Robert , créateur de mode

, créateur de mode Sara Sadik, artiste plasticienne

Une visibilité renforcée à l’international

Le label Demain en vues bénéficiera d’une promotion ciblée à l’étranger via les canaux d’Unifrance et du réseau diplomatique français (site, réseaux sociaux, festivals partenaires) tout au long de l’année prochaine.