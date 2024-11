Les Prix de l’export audiovisuel permettent de mettre en lumière à la fois le professionnalisme et le savoir-faire des sociétés de distribution françaises ainsi que l’attrait de la création française à l’international et ce dans les trois catégories de programmes que sont l’animation, le documentaire et la fiction.

En 2023, les ventes de programmes audiovisuels français se sont maintenues à un niveau élevé de 203,4 M€, accusant une baisse de 5,3 % par rapport à 2022, qui s'était avérée être une année exceptionnelle. Pour la 3e fois depuis 30 ans, elles dépassent toutefois le seuil symbolique des 200 M€, confirmant de très bonnes performances.

Sont nommés aux 21es Prix Unifrance de l’export audiovisuel :

PRIX DE L’EXPORT AUDIOVISUEL — ANIMATION

PRIX DE L’EXPORT AUDIOVISUEL — DOCUMENTAIRE

PRIX DE L’EXPORT AUDIOVISUEL — FICTION

À PROPOS DE LA SÉLECTION DES NOMMÉS AUX PRIX UNIFRANCE DE L’EXPORT AUDIOVISUEL

Les programmes nommés sont déterminés par le chiffre d’affaires horaire du programme.

Les lauréats de chaque catégorie des Prix Unifrance de l’export sont ensuite déterminés par le vote des acheteurs internationaux invités aux Rendez-vous d'Unifrance au Havre.

Rendez-vous le 16 décembre pour découvrir qui succèdera aux lauréats de l’édition 2023 :