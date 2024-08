Si les duos Zoran et Ludovic Boukherma d'une part, et Muriel et Delphine Coulin d'autre part, n'ont jamais été en compétition à Venise, Wang Bing avait déjà connu les honneurs de la compétition en 2010 avec sa fiction The Ditch. Quant à Emmanuel Mouret, il avait présenté Un baiser s’il vous plaît dans la sélection Giornate degli Autori en 2007.

Les voici tous les six réunis pour représenter le cinéma français en compétition à Venise cette année, une présence française à compléter avec les nombreuses coproductions françaises minoritaires adossées aux films de cinéastes internationaux, parmi lesquels Walter Salles, Dea Kulumbegashvili ou Athina Rachel Tsangari.

Leurs enfants après eux, de Zoran et Ludovic Boukherma, est l'adaptation du roman éponyme de Nicolas Mathieu (Prix Goncourt 2018), fresque romanesque située dans l'Est de la France, et incarnée par Paul Kircher, Angelina Woreth, Gilles Lellouche, Anaïs Demoustier et Ludivine Sagnier.

Jouer avec le feu de Muriel et Delphine Coulin, révélées par leur premier long-métrage Voir du pays en 2015, s'attache à suivre un père de famille (Vincent Lindon) confronté à la dérive extrémiste d'un de ses fils.

Trois amies d'Emmanuel Mouret met en scène trois femmes (jouées par Camille Cottin, Sara Forestier et India Hair), au gré de leurs chassés-croisés amoureux.

Enfin, Jeunesse (Le Retour) viendra clore la trilogie de Wang Bing consacrée à la jeunesse chinoise contemporaine, le cinéaste revenant dans cet opus aux ateliers textiles du premier volet, puis filmant un mariage. C'est le troisième volet de sa trilogie – coproduite majoritairement par la France –, dont le premier (Jeunesse (Le Printemps)) était en compétition à Cannes en 2023, et le second, Jeunesse (Les Tourments), a été présenté en compétition à Locarno 2024.

Ce beau quatuor cinématographique sera complété, hors compétition, par le dernier film de Claude Lelouch, Finalement, avec Kad Merad dans le rôle principal. Le cinéaste recevra pour l'occasion le Cartier Glory to the Filmmaker Award, récompensant l'ensemble de sa longue carrière.

Egalement hors compétition : le documentaire franco-roumain Things We Said Today de Andrei Ujica (coproduction majoritaire) et les coproductions minoritaires signées Amos Gitaï, Cristina Comencini ou encore Fabrice Du Welz, lequel est de retour avec l'intrigant thriller Maldoror, avec Anthony Bajon.



Trois films français (ou de coproduction française majoritaire) seront présentés en section Orizzonti : les nouveaux films de Carine Tardieu, de Mehdi M. Barsaoui (découvert avec Un fils en 2019), et le premier long-métrage d'Anne-Sophie Bailly, Mon inséparable, avec Laure Calamy dans le rôle de la mère d'un grand fils handicapé.



L'âme du cinéma français sera également présente en la personne d'Isabelle Huppert, présidente du Jury de la compétition.

Unifrance organisera une rencontre sur l’île XR le 30 aout à 14h, lors de laquelle seront saluées les 11 œuvres présentées en sélection à Venice Immersive.

Sera également dévoilée l’étude sur l’exportation des œuvres immersives françaises en 2023.

Enfin, l’ambassadeur de France en Italie, Martin Briens, accompagné de l’attaché audiovisuel Rémi Guittet, annonceront le lauréat de la 3eme édition de la Résidence XR Farnese-Médicis.

Ce temps de parole sera suivi d’un cocktail de 15h30 à 17h.

La délegation artistique française

Sont d'ores et déjà attendus au cours de cette édition (sous réserves) : Isabelle Huppert, Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma, Paul Kircher, Angelina Woreth, Sayyid El Alami, Gilles Lellouche, Ludivine Sagnier, Louis Memmi, Nicolas Mathieu, Delphine Coulin, Muriel Coulin, Vincent Lindon, Benjamin Voisin, Stefan Crepon, Claude Lelouch, Kad Merad, Elsa Zylberstein, Michel Boujenah, Barbara Pravi, Françoise Gillard, Anne-Sophie Bailly, Laure Calamy, Charles Peccia-Galletto, Julie Froger, Aude Léa Rapin, Souheila Yacoub, Eliane Umuhire, India Hair, Bertrand Bonello

Semaine de la Critique

Comme l'année dernière, la 39e Semaine de la Critique s'ouvrira et se fermera sur deux films français. En ouverture le très attendu nouveau film d'Aude Léa Rapin, Planète B, avec Adèle Exarchopoulos, et en clôture le premier film de Lawrence Valin, Little Jaffna, qui prend pour décor le quartier indien de Paris, dans le 10e Arrondissement.

En sélection le public de la Semaine pourra découvrir Parfumé à la menthe, premier long-métrage du directeur de la photo égyptien Muhammed Hamdy, coproduit pour la France par Supernova Films.

Giornati degli Autori

Dernière sélection parallèle de Venise, Giornati degli Autori, pour sa 21e édition, proposera dans sa sélection Selon Joy, premier long-métrage de Camille Lugan, qui s'attache à suivre les destins croisés de Joy et Andriy, dans une ville grise et sans passé. Soudan, souviens-toi de Hind Meddeb, est un documentaire qui relate la révolution soudanaise de 2019, mettant fin à 30 ans de dictature militaire. Enfin, la documentariste française Marie Losier présentera dans Peaches Goes Bananas, un nouveau portrait d'une figure musicale hors normes, celui de la musicienne américaine Peaches, icône féministe et queer.

