Les Prix de l’export audiovisuel permettent de mettre en lumière à la fois le professionnalisme et le savoir-faire des sociétés de distribution françaises ainsi que l’attrait de la création française à l’international et ce dans les trois catégories de programmes que sont l’animation, le documentaire et la fiction.

En 2022, les ventes de programmes audiovisuels français se sont élevées à 214,8 M€, représentant une hausse de 15,4 % par rapport à 2021. Il s’agit d’un nouveau record historique, porté par l’attractivité croissante des programmes français à l’international. Unifrance se réjouit de célébrer le succès de nos productions françaises dans les domaines de l’animation, du documentaire et de la fiction, et le savoir-faire de nos distributeurs, le 11 décembre prochain au Trianon à Paris.

Sont nommés aux 20es Prix Unifrance de l’export audiovisuel :

PRIX DE L’EXPORT AUDIOVISUEL — ANIMATION

PRIX DE L’EXPORT AUDIOVISUEL — DOCUMENTAIRE

PRIX DE L’EXPORT AUDIOVISUEL — FICTION





À PROPOS DE LA SÉLECTION DES NOMMÉS AUX PRIX UNIFRANCE DE L’EXPORT AUDIOVISUEL

Les programmes nommés sont déterminés par le chiffre d’affaires horaire du programme.

Les lauréats de chaque catégorie des Prix Unifrance de l’Export sont ensuite déterminés par le vote des acheteurs internationaux invités au Rendez-vous d'Unifrance à Biarritz.

Rendez-vous le 11 décembre pour découvrir qui succèdera aux lauréats de l’édition 2022 :

• 19e Prix de l’export audiovisuel — Animation : Xilam Animation pour T'es où Chicky ? — Saison 2

• 19e Prix de l’export audiovisuel — Documentaire : CALT Distribution pour Legacy, notre héritage

• 19e Prix de l’export audiovisuel — Fiction : Newen Connect pour Les Combattantes