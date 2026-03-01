Jiang Wen, parrain chinois de cette édition, est un des grands réalisateurs chinois contemporains, qui débuta acteur chez Xie Jin et Zhang Yimou. Il passe avec succès à la réalisation, avec notamment son premier film In the Heat of the Sun. Au cours de sa carrière il collabore avec les plus grands artistes du cinéma chinois : Ge You, Chow Yun-Fat, Shu Qi, Gong Li, Xu Jinglei, Liu Xiaoqing ou encore Zhang Ziyi.

Sophie Marceau se fait connaître très jeune grâce aux films La Boum (1980) et sa suite La Boum 2 (1982), immenses succès populaires. Sa carrière se développe ensuite en France – avec notamment Fort Saganne d'Alain Corneau (1984), Police de Maurice Pialat (1985), LOL de Lisa Azuelos (2008) ou encore Tout s'est bien passé de François Ozon (2021) – mais aussi à l’international, avec de nombreux films marquants comme Braveheart (1995) et Le Monde ne suffit pas (1999), dans lequel elle incarne une James Bond girl. Sophie Marceau, l’une des actrices françaises les plus célèbres de sa génération, a également réalisé plusieurs films : Parlez-moi d'amour (2002), La Disparue de Deauville (2007) et Madame Mills, une voisine si parfaite (2018).



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La sélection

La sélection de cette année est composée de 10 longs-métrages récents, ainsi qu'un film-hommage à Sophie Marceau (L'Homme de chevet) qui se sont illustrés dans les festivals de Cannes, Berlin, Annecy, ou aux Césars. Il s'agit de films proposés par les distributeurs chinois eux-mêmes. Cette sélection illustre la diversité des talents du cinéma français, en mettant à l’honneur réalisateurs confirmés, cinéastes émergents, et interprètes de renom.



Ces films proviennent de quatre distributeurs chinois (DDDream, Hugoeast, Blue Media et Edko).

Ils seront diffusés successivement dans dix villes du pays (Canton, Chengdu, Hangzhou, Kunming, Nankin, Pékin, Shanghai, Shenzhen, Wuhan et Xi'an), à raison de trois projections par film dans chaque ville.



Le panorama du cinéma français est organisé avec le soutien de l’Ambassade de France en Chine, de l’Institut Français, du CNC, de la PROCIREP, de l’Alliance française, de Groupama, de TitraFilm et de la Cinémathèque chinoise.

