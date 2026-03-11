CPH:FORUM, Unifrance et TitraFilm se sont associés pour la troisième année consécutive afin de décerner l'Unifrance Doc Award du meilleur projet de production ou coproduction française présenté au CPH:FORUM.

Le projet lauréat bénéficiera d’une aide au sous-titrage — grâce au soutien de TitraFilm — et sa société de production française d’une adhésion d’un an à Unifrance.

Le prix revient donc à Children of the Moon Land, de Roman Ďuriš, un film produit par Albin Bourgeois (WePlus, France), Richard Šimeček (DNA Productions, Slovaquie), et Michal Sikora (Lonely Production, République tchèque).



Le jury du Unifrance Doc Award était composé de :

Caroline Behar , directrice déléguée coproductions internationales et acquisitions documentaires chez France Télévisions

, directrice déléguée coproductions internationales et acquisitions documentaires chez France Télévisions Emma Simpson , réalisatrice chez Journeyman Pictures

, réalisatrice chez Journeyman Pictures Stina Gardell, fondatrice de Mantaray Film, productrice et réalisatrice

Le jury a fait la déclaration suivante : "Dans un monde qui semble brisé et incertain, le besoin d’amitié n’a jamais été aussi fort. Ce projet nous a profondément touchés, car il présente les rêves comme un acte de résistance. Alors que de puissants géants de la technologie parlent de bâtir un nouveau monde sur la Lune, d’autres jeunes esprits brillants construisent leur propre monde, dans un paysage lunaire."

Le jury du Unifrance Doc Award