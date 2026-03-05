À l'issue de cette 31e édition des Rendez-Vous With French Cinema in New York, dont les chiffres de fréquentation sont en nette progression (+23% par rapport à l'édition 2025), Unifrance et Film at Lincoln Center sont heureux d'annoncer que le 7e Rendez-Vous Audience Award a été décerné par le public à La Venue de l'avenir, de Cédric Klapisch, et que le 5e Best Emerging Filmmaker Award, remis par un jury composé de six étudiants new-yorkais, est allé au film À voix basse, de Leyla Bouzid.
C'est la deuxième fois que Cédric Klapisch, très aimé du public new-yorkais, reçoit ce Rendez-Vous Audience Award. Pour rappel, les précedents films récompensés sont Les Éblouis (2020), Petite fille (2021), En corps (2022), Pour la France (2023), Le Règne animal (2024) et En fanfare (2025).
Le Rendez-Vous Audience Award est décerné par les spectateurs du festival, invités à noter les films à l'issue des séances. À la fin du festival, l'un de ces spectateurs tiré au sort a remporté, grâce au soutien d'Air France, un aller-retour pour 2 personnes pour Paris.
Cette 31e édition a également vu la remise du 5e Best Emerging Filmmaker Award au film À voix basse, de Leyla Bouzid, prix visant à attirer l'attention sur le point de vue cinématographique unique des cinéastes français émergents (seuls les premiers et seconds films sont considérés), et leur interprétation des identités nouvelles et diverses de la France.
Précédemment récompensés : Les Amours d'Anaïs (2022), Les Cinq Diables (2023), Le Ravissement (2024), Hiver à Sokcho (2025)
Le jury a salué la photographie du film, soulignant qu'elle mettait en valeur chaque aspect de l'œuvre et contribuait à créer une harmonie parfaite entre émotion, narration et art visuel.
Le jury du 5e Best Emerging Filmmaker Award (photo ©Sean DiSerio)
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