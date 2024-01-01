Une vidéo d'annonce, introduite par Gilles Pélisson et Daniela Elstner (Président et Directrice générale d'Unifrance) a été conçue pour dévoiler les grands temps forts de cette édition. L'ambassadrice japonaise officielle de cette édition, l'actrice Yuumi Kawai (vue dans Renoir, en compétition officielle à Cannes 2025), y est présentée, et la sélection entièrement détaillée en images. Découvrez-là ci-dessous. ⬇️



Le festival se déroulera dans deux lieux du quartier de Shibuya, Bunkamura Le Cinéma Shibuya Miyashita et Euro Live, en présence d'une belle délégation française :

Stéphane Demoustier, Olivier Marguerit (compositeur), Robin Campillo, Rebecca Zlotowski, Olivier Assayas, Ken Scott, Guillaume Senez, Charlène Favier, Sylvain Chomet, Anaïs Petit, Lisa Azuelos, Valentine Cadic, Sophie Marceau, Thaïs Alessandrin, Jean-Pierre et Luc Dardenne.

Les projections seront suivies d'un Q&A.



La sélection

Événements associés

« Olivier Assayas 2026 – Le temps présent du cinéma »

En partenariat avec l’Institut français du Japon – Espaces Images, une rétrospective, du 18 mars au 5 avril 2026, d’une dizaine d’œuvres majeures, et une masterclass exceptionnelle avec Olivier Assayas.

Talk Elle le dimanche 22 mars, en présence de Valentine Cadic, Charlène Favier, Miwa Nishikawa et Miyuki Fukuma.



Exposition « Visages du cinéma français »

En écho au festival, cette exposition photographique se tiendra à la Galerie Boutique agnès b. du 21 février au 5 avril 2026 et proposera une exploration de l’histoire du festival au Japon à travers les regards et les visages emblématiques immortalisés par les photographes Marie Rouge, Laura Stevens et Philippe R. Doumic.



Jeu concours Air France

Air France met en jeu 2 billets aller/retour en classe économique vers Paris. Un spectateur, tiré au sort parmi ceux ayant voté pour élire le Prix du public, remportera un billet aller/retour offert pour lui et l’accompagnant de son choix (départ du Japon, de la même ville, et à destination de Paris).



Côté marché

Dans la foulée du festival, Unifrance organise le Marché du film et de l'audiovisuel français à Tokyo les 23 et 24 mars, au sein du Shibuya Scramble Hall, au coeur du quartier de Shibuya. Une cinquantaine d'acheteurs japonais (ainsi que coréens pour le versant audiovisuel) seront présents pour rencontrer les vendeurs français exposants.

Un cocktail d’ouverture du marché aura lieu le lundi 23 mars au restaurant Torque.



Le Festival du film français au Japon est organisé en collaboration avec l'Ambassade de France au Japon et l'Institut français du Japon.

Il bénéficie du précieux soutien d'agnès b., Tokyu Hotels & Resorts, le CNC, la PROCIREP, la Sacem / Copie privée, Bunkamura, Eurospace, Shibuya MICE Association, Shibuya City Tourism Association, TitraFilm et de la Ville de Shibuya.

Unifrance remercie également les mécènes du Fonds de dotation Unifrance : Accor (Grand mécène), BNP Paribas (Mécène) et Maison Pommery & Associés (Mécène).