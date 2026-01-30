Pas moins de 154 films hexagonaux ou coproduits avec la France seront projetés dans la plupart des sections du festival, parmi lesquels :

Tous les titres français présentés lors de cette 48e édition sont à découvrir ici



Aux côtés des compétitions nationale, internationale et labo, sont présentés des films à destination des jeunes publics et nombre d’autres œuvres audacieuses, inventives, lors de programmes spéciaux ou thématiques, dont un panorama Asie du Sud-Est dans lequel figure Grandma Nai Who Played Favorites (coproduction États-Unis/France/Cambodge), de nombreuses fois sélectionné à l’international et primé en 2025 à Sundance.

Soulignons aussi la Carte blanche offerte à Don Quichotte Films, société lauréate du Prix Procirep en 2025. Mis en place en 1997, ce prix est une reconnaissance du travail accompli pour le secteur.



Sont en lice pour ce même prix cette année : Barney Production, Kidam, Punchline Cinéma et Yukunkun Productions.

Le marché international

La 41e édition du marché, incontournable lieu de mise en réseau, se tient du lundi 2 février au jeudi 5 février dans l’emblématique gymnase Fleury. Sa mission première : accompagner, structurer et dynamiser la production cinématographique mondiale.

Historiquement présente et dans ce contexte, Unifrance héberge sur son stand, ouvert à l’ensemble de ses adhérents, 12 sociétés ou organismes de ventes à l’international : L'Agence du court métrage, Autour de Minuit, Cinestrib Distribution, Fløw, La Kourmétragerie, La Luna Distribution, Manifest, Miyu Distribution, Next Film Distribution, oriGine films, Salaud Morisset et Shortcuts.

L’association accompagne aussi les artistes et professionnels du monde immersif dont la présence au Marché, pour la seconde année consécutive avec le XR Corner, attire les plus curieux d’un univers qui prend à son rythme l’ampleur qui lui confère aujourd’hui une place incontestable dans le paysage cinématographique.

La présence d'Unifrance

Durant cette semaine du marché du court le plus important au monde, l’action d’Unifrance s’articule autour de temps forts pour favoriser les échanges et créer des passerelles entre professionnels français et étrangers.



Mardi 3 février

9 h 30 – 11 h 30 : Petit-déjeuner de réseautage

En partenariat avec TitraFilm et avec le soutien de Wallonie-Bruxelles Images, Sodec et Swiss Films

Sur invitation

15 h 30 – 16 h 30 : Table ronde Unifrance

« Courts-métrages de catalogue / de patrimoine : quelle vie passée leur première exploitation »

Intervenants : Clément Bigot (L'Agence du court métrage), Lucie Canistro (Sooner), Anne Luthaud (GREC - Groupe de Recherches et d'Essais Cinématographiques), Nina Rebel-Faure (Nina Rebel-Faure)

Modération : Laurence Reymond (Unifrance)

Lieu : Hôtel Radisson (ex-Kyriad Prestige) – Salon Coubertin

Entrée libre



Mercredi 4 février

9 h 30 – 11 h 30 : Petit-déjeuner de réseautage

En partenariat avec TitraFilm et avec le soutien de Wallonie-Bruxelles Images (WBI), Sodec et SWISS FILMS

Sur invitation

15 h 30 – 16 h 30 – Présentation Unifrance

« Les dispositifs Unifrance et les chiffres de la distribution des courts-métrages dans le monde »

Modération : Tiziana D'Egidio et Laurence Reymond

Intervenants : Andréa Goncalves (Manifest) – Luigi Loy (Sacrebleu Productions)

Entrée libre

Pour consulter la liste des principaux événements du marché : https://www.shortfilmwire.com/fr/2026/evenements

