Côté marché

Le MIA (Mercato Internazionale Audiovisivo) tiendra sa 11ème édition à Rome du 6 au 10 octobre 2025. Unifrance sera présent sur le marché en compagnie de plusieurs exportateurs.

Plusieurs nouveautés sont proposées par le MIA cette année, notamment :

Lancement du Book Adaptation Forum (BAF) pour favoriser la rencontre entre édition et audiovisuel. Il inclura l’opération Shoot the Book !, avec une délégation d’éditeurs français présentant huit titres.

Création de UNBOX | Short Film Days , en partenariat avec Alice nella Città, dédié au court métrage et aux talents émergents.

Mise en place du cycle Vertical AI , quatre ateliers sur l'usage de l'intelligence artificielle dans la production, en partenariat avec Largo AI.

Première session du programme Apollo Series (coproductions européennes de séries), développé avec Series Mania Institute et le Göteborg Film Festival, qui accompagne quatre projets européens.

De nombreux films majoritaires ou minoritaires français ont été retenus pour participer aux différents marchés de coproduction et sessions de pitching :



Animation

The Treasure of the Wyrm (Il tesoro del bigatto), de Francesco Vecchi, produit par la société Small Boss, en coproduction avec la République tchèque et la France

The Northern Star (Serveka), produit by Hausboot et Les Films du Cygne (République tchèque, France)

Mission New Africa, produit par Lanzadera Films (France, Portugal, Espagne)

Yapyap, de Jens Møller et Solène Azernour, produit par Autour de Minuit (en coproduction avec le Denmark, l'Allemagne et la Suède)

Documentaire

Spinosaurus: The Dinosaur that Swam, de Grégory Maitre et Olivier Mercier, une production 3LPictures (France)

Iman Le Caire de Olivier Lemaire, produit par Beall Productions and Urbania (France, Canada)

Séries (fiction)

Rage, produced by Manon Robillot & Laetitia Quentin de Gromard (Madelon Production)



Cinéma (fiction)

Three Times Jenny (France, Allemagne, produit par Tripode Productions et Weydemann Bros)



Le MIA Buyers' Club revient de son côté au MIA 2025 avec un programme dédié à la distribution cinématographique.

Ce programme comprend Comin'UP, destiné aux vendeurs internationaux, et où les acheteurs peuvent visionner en avant-première exclusive des scènes, des extraits ou des bandes-annonces de films encore en production.



Enfin, 7 films ont été sélectionnés pour C EU Soon, le programme dédié aux films européens en cours de production et de post-production à la recherche d'une distribution internationale.

Parmi eux :

Beyond The Mountains of Acrocero (Fr-Sp). de Laura Haby, produit par Efthymia Zymvragaki (Gris Medio), et coproduit par Cedric Bonin (Seppia)

Parkings (Bel-Fr), de Valéry Rosier, produit par Benoit Roland

Cocktail

Unifrance, l'Ambassade de France en Italie, le MIA, l'Institut Français et la Société civile des éditeurs francophones (SCELF) proposeront ensemble une réception "Business Mixer" le mercredi 8 octobre, pour célébrer les œuvres et les talents, professionnels français présents sur le marché et honorer les initiatives Scenari Transalpini & Shoot the Book !



Enfin, le programme Scenari Transalpini, une initiative de l'Institut français Italie en partenariat avec le MIA et la Villa Médicis, revient pour encourager la collaboration entre les industries audiovisuelles française et italienne en soutenant le développement de nouvelles œuvres.

Les six projets (de séries) suivants ont été sélectionnés pour l'édition 2025 :

The Clan of the Marseillais / Il Clan dei Marsigliesi, produit par Giorgio Gucci et écrit par Alessandro Fabbri (Italie)

The White Queen / La regina bianca de Sara Loffredi et Alberto Ostini (Italie)

Ex Tenebris Lux de Giacomo Arrigoni (Italie)

La linea verde d'Elio et Chiara Cassaghi (France)

Lake Como d'Hanna Ladoul et Marco La Via (France)

O Sole Mio de Marguerite et Thérèse Quadrelli (France).



Toutes les informations sur le site officiel du MIA Market







Côté festival



La Festa del Cinema se déroulera majoritairement à l'Auditorium Parco della Musica, qui accueillera les principales salles de projection et le vaste tapis rouge, l'un des plus grands au monde. D'autres lieux et entités culturelles de la capitale participent égalment à la Festa.

Depuis 2022, la Festa del Cinema propose, parmi ses sélections, une compétition internationale, avec un jury composé de professionnels du cinéma, de la culture et des arts. Rencontres avec le public, événements, projections spéciales et hommages font également partie du programme.

Signalons, côté cinéma français, les présentations de frands films attendus comme Coutures, d'Alice Winocour, Vie privée de Rebecca Zlotowski ou encore Deux pianos de Arnaud Desplechin.



Tous les films français présentés à la 20e Festa del Cinema de Rome

(les films majoritaires français sont indiqués en gras)



Progressive Cinema Competition

Freestyle

Grand Public

Special Screenings

History of Cinema



Freestyle - Séries

Best of 2025

Tous les films français présentés à la 23e édition d'Alice nella città

Alice nella Città, section indépendante et parallèle du festival et dédiée aux jeunes générations, se déroulera aux mêmes dates et présentera aussi une sélection de films français, parmi lesquels les films d'animation Planètes, de Momoko Seto et Amélie et la métaphysique des tubes, de Maïlys Vallade et Liane-Cho Han, ou encore A Second Life, le nouveau film de Laurent Slama.



Concorso

Fuori Concorso

Sintoni