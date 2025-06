Véritable carrefour du documentaire, le festival propose projections, rencontres professionnelles, panels, marché et masterclasses dans une ambiance conviviale et dynamique.

Dans ce cadre, Unifrance a organisé un petit-déjeuner de networking intitulé “Love at First Pitch”, qui a permis à plusieurs projets documentaires français en développement d’être présentés à des décideurs et partenaires internationaux. Cette initiative s’inscrit dans la mission d’Unifrance de soutenir la visibilité et la circulation du documentaire français à l’échelle mondiale.

Par ailleurs, Daniela Elstner, Directrice générale d'Unifrance, a participé au panel « Building Bridges, Backing Stories », aux côtés de Simone Baumann (German Films) et de Denitsa Yordanova (UK Global Screen Fund), afin d'échanger sur les stratégies de soutien à la coproduction, à la distribution et à la promotion internationale du documentaire. Ce moment fort a mis en lumière le rôle clé des institutions européennes dans l’accompagnement des talents et la structuration du secteur à l’international.

La présence française a également été remarquée au palmarès :

Grand Prix du Jury – Compétition internationale : Soudées d’Anastasiya Miroshnichenko, coproduit par la société française Little Big Story, avec les Pays-Bas et la Belgique. Le jury a salué un film émouvant et engagé, dressant le portrait d’une jeune soudeuse confrontée à son passé et à des responsabilités familiales dans un contexte social difficile en Biélorussie.

Prix Tim Hetherington : Soudan, souviens-toi de Hind Meddeb (France/Tunisie/Qatar), un documentaire puissant retraçant les espoirs et les tragédies du soulèvement soudanais de 2019. Enfin le Al Jazeera Documentary Channel Co-Production Award a été attribué au projet français "Power, Elaine" de la réalistarice Mila Turajlic et produit par la société de production Survivance (Carine Chichkowsky), présenté au MeetMarket.

de Hind Meddeb (France/Tunisie/Qatar), un documentaire puissant retraçant les espoirs et les tragédies du soulèvement soudanais de 2019. Enfin le Al Jazeera Documentary Channel Co-Production Award a été attribué au projet français "Power, Elaine" de la réalistarice Mila Turajlic et produit par la société de production Survivance (Carine Chichkowsky), présenté au MeetMarket.

Ces distinctions témoignent de l’excellence et de l’engagement du documentaire français sur les scènes internationales et confirment la pertinence des actions menées pour en renforcer la portée.

