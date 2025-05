Le film

Dans les minutes qui suivent un accident de voiture, avant que la police n’arrive sur les lieux, un conducteur de dépanneuse tente désespérément de récupérer le véhicule accidenté Mais la situation lui échappe rapidement.

Coproduction France – Afrique du Sud

Production française : Insolence Productions (Émilie Dubois – Anaïs Bertrand)

Production étrangère : Electronic Roof Films (Le Roux Fourie)



Le contexte

L’Afrique du Sud a l’un des taux d’accidents de la route les plus élevés au monde. Les chauffeurs de dépanneuses attendent donc que des accidents se produisent pour pouvoir foncer sur les lieux de l'accident, remorquer les épaves et être payés par les compagnies d’assurances.

Alors que plus d’un tiers de la population est au chômage et que l’inflation est en constante augmentation, ces chauffeurs tentent de joindre les deux bouts dans ce qui est devenu une industrie de remorquage impitoyable et territoriale.

Dans une mise en scène ambitieuse et parfaitement maîtrisée, traité à la manière d’un thriller psychologique, Vautours pose la question de notre rapport à autrui dans un monde brutal et compétitif, et questionne la responsabilité que nous avons envers ceux qui souffrent d’autant de précarité.

Vautours

Le réalisateur

Dian Weys est titulaire d'un master en études cinématographiques avec mention de l'Université du Cap et est actuellement candidat au doctorat à l'Université de Groningen (Pays-Bas). Ses trois premiers courts-métrages ont été projetés dans plus d'une centaine de festivals internationaux, parmi lesquels Clermont-Ferrand, Palm Springs ShortFest, Saint-Pétersbourg Message to Man, Tampere et Bilbao Zinebi.



Filmographie

Vautours (2025)

Bergie (2022) – Tanit d’argent aux Journées Cinématographiques de Carthage

Plaashuis (Farmhouse) (2021)

Versnel (Accelerate) (2017)

Dian Weys

La sélection 2025 (153 films reçus en présélection) rassemblait 23 titres (dont 14 premières œuvres) de 15 réalisatrices et 11 réalisateurs) répartis en 4 programmes où se côtoyaient fiction, animation et documentaire.

Les films sélectionnés sont à retrouver ici.

Le jury

Violette Gitton – Lauréate Grand Prix Unifrance 2024 (Ce qui appartient à César)

Isabelle Gibbal-Hardy – Cinéma Le Grand Action

Matilda Tavelli – Festival Animatou (Suisse)

Carla Vulpiani – Mostra de Venise (Italie)

Gilles Reunis – Be TV (Belgique)



Tout le palmarès

Daniela Elstner (Directrice générale d’Unifrance) et Gilles Pélisson (Président) s’associent à cette cérémonie de remise des prix et félicitent non seulement les lauréats, mais encore les cinéastes et producteurs qui ont proposé leurs films. Pour donner un coup de projecteur nouveau et renforcer son soutien aux talents émergents, Unifrance a souhaité cette année créer un nouveau prix qui récompense un premier film professionnel.

Grand Prix

Vautours de Dian Weys

Vautours



Prix spécial du jury

Une fenêtre plein sud de Lkhagvadulam Purev-Ochir

Une fenêtre plein sud



Prix du meilleur premier film

Le Temps de s'adorer de Fiorella Basdereff

Le Temps de s'adorer



Prix d’interprétation

Adèle Journeaux pour son rôle dans Pourquoi parlez-vous si bas ? de Pauline Broulis et Zoé Labasse

Pourquoi parlez-vous si bas ?



Prix Grand Action et Prix Be TV (Belgique)

Gioia de Nixon Singa

Gioia



Le Prix du Distributeur

La cérémonie de la remise des Prix Unifrance du court-métrage est aussi l’occasion de saluer le travail de diffusion à l’international d’un distributeur.

Dans leur volonté commune de promouvoir la création française à l’international, de valoriser le format court et de mettre en lumière les jeunes talents, Unifrance et La Fête du court métrage s’associent pour la septième année consécutive pour donner un coup de projecteur, accompagner et soutenir la démarche artistique d’une structure de distribution, tant par sa manière de faire rayonner les œuvres en festivals à l’étranger, que par sa façon d’accroître leur visibilité dans les circuits commerciaux.

Suite à un appel à candidature, le jury, constitué d’Aurore Auguste, Cheffe de projet cinéma et série à l’Institut français, Lucie Canistro, Responsable du marketing et des acquisitions courts-métrages chez Universciné et Emmanuel Pisarra, Responsable des acquisitions chez mk2 films, a choisi de décerner le Prix du distributeur 2025 à la société Manifest (Anaïs Colpin et Andréa Goncalves).



L’avis du jury : "Le jury salue une année magistrale pour l’association, couronnée par une Palme d’or du court-métrage à Cannes. Le fruit d’un travail mené depuis dix années, engagé et cohérent."



Une mention spéciale est attribuée à la société Fløw pour "la singularité dans la manière qu'a Juliette Louchart de mener sa société et la vision aiguisée de son métier. Des choix ambitieux et qui, en trois ans d’existence, portent déjà leurs fruits."