Cette édition anniversaire proposera au public new-yorkais une belle vitrine du cinéma – et de l'audiovisuel – français contemporain, avec 23 œuvres réalisées autant par des voix émergentes que par des cinéastes chevronnés, autour de thèmes forts qui seront évoqués lors des présentations des films par les artistes présents. Signalons par ailleurs que cinq des 10 to Watch d'Unifrance 2025 seront présents aux Rendez-vous : Ludovic et Zoran Boukherma, India Hair, Jonathan Millet et Agathe Riedinger.

Cette sélection d'avant-premières nord-américaines, américaines et new-yorkaises célèbre comme chaque année l'énergie, l'innovation et la diversité du cinéma français.

L'ouverture de cette édition, le 6 mars, sera consacrée à Emmanuel Mouret, qui présentera, en compagnie de la comédienne India Hair, son film Trois amies. Le cocktail d'ouverture aura lieu dans la soirée dans les locaux de la Villa Albertine.

Pour Florence Almozini, directrice artistique de Film at Lincoln Center, "la force, la vitalité et la profondeur des films présentés lors de cette 30e édition des Rendez-vous témoigne du pouvoir durable du cinéma français. Cette solide sélection va de magnifiques premiers films à des œuvres inoubliables de réalisateurs renommés, et propose, à l'écran, de superbes performances de talents en devenir et d'acteurs célèbres. Film at Lincoln Center est fier de ces 30 ans de présentation de nouveaux films français à l'attention du public new-yorkais, en collaboration avec Unifrance, partenaire de longue date."

Pour Daniela Elstner, Directrice générale d'Unifrance, "Unifrance est honorée de célébrer 30 ans de cinéma français avec [notre] partenaire, Film at Lincoln Center Les Rendez-Vous avec le cinéma français sont l'un de nos temps forts de l'année, et nous sommes reconnaissants à notre partenaire d'avoir été ce bel écrin pour les cinéastes français à New York durant ces trois dernières décennies."

Les talents suivants seront présents à New York pour les Rendez-vous 2025 (liste sous réserves) : Tess Barthélemy, Adam Bonitzer & Agathe Bonitzer, Ludovic & Zoran Boukherma, Gilles Bourdos, Claire Burger, Delphine & Muriel Coulin, Louise Courvoisier, Matt Dillon, Judith Godrèche, India Hair, Thibaut de Longeville, Patricia Mazuy, Jonathan Millet, Rithy Panh, Thierry De Peretti, Camille Perton, Michel Petrossian, Agathe Riedinger et Anamaria Vartolomei.

Les rencontres

Deux conférences gratuites viendront mettre en lumière des réalisateurs et des producteurs dans le cadre de conversations intimes :

« Producers Shaping the Future of Film » ("Les producteurs façonnent l'avenir du cinéma") réunira des producteurs pionniers de France et des États-Unis qui expliqueront comment ils redéfinissent leur conception du cinéma, entre artisanat et business, dans le paysage contemporain. En présence des producteurs et productrices Alex C. Lo, Gabriel Mayers, Muriel Meynard et Flore Biet, modération de Cynthia Kane.

("Les producteurs façonnent l'avenir du cinéma") réunira des producteurs pionniers de France et des États-Unis qui expliqueront comment ils redéfinissent leur conception du cinéma, entre artisanat et business, dans le paysage contemporain. En présence des producteurs et productrices Alex C. Lo, Gabriel Mayers, Muriel Meynard et Flore Biet, modération de Cynthia Kane. « Frames of Change : Judith Godrèche et Moi aussi », une conversation avec Judith Godrèche, qui fut l'une des premières femmes en France à parler publiquement de son expérience avec Harvey Weinstein, et qui a déposé une plainte en 2024 contre deux réalisateurs français pour violences sexuelles lorsqu'elle était mineure. La conversation permettra de discuter de l'impact de sa prise de parole sur sa carrière, et de la façon dont elle est devenue une figure centrale du mouvement #MeToo en France.

Journée professionnelle

Une journée professionnelle sera organisée le 7 mars afin de faciliter les rencontres entre vendeurs et producteurs français d'un côté et distributeurs et programmateurs américains de l'autre. La journée démarrera avec une séance de présentations, par une douzaine de vendeurs internationaux, de leurs films français à venir et sera suivie d'un déjeuner de networking. L'après-midi, les professionnels français pourront participer au panel sur la production (voir ci-dessus)



Palmarès et séances scolaires

Le vote pour la sixième édition du Prix du public sera ouvert à tous les cinéphiles présents au festival. Et un jury composé de six étudiants en cinéma et en études françaises, issus d'établissements d'enseignement supérieur de New York, choisira son premier ou second film préféré pour le Prix du meilleur cinéaste émergent. Ces deux prix seront annoncés peu après la clôture du festival.

Afin de favoriser la venue d'un public jeune et étudiant, six masterclasses de cinéastes français présents aux Rendez-Vous auront lieu dans des universités prestigieuses de New York (Columbia University, NYU, Hunter College, Fordham University...).

Enfin, de très nombreux élèves des écoles de la région seront invités à assister à des projections gratuites de L'Histoire de Souleymane, Les Arènes et En fanfare.



La sélection

Les Rendez-Vous with French Cinema in New York bénéficient du précieux soutien de : TV5MONDE, la Villa Albertine, l’Ambassade de France aux États-Unis, la Région Occitanie, le champagne Demoiselle Vranken, la Sacem / Copie privée, la République française, le CNC et la PROCIREP.

Film at Lincoln Center est soutenu par le New York State Council on the Arts.

Unifrance remercie également les mécènes du Fonds de dotation Unifrance : Accor (Grand mécène), BNP Paribas (Mécène) et Vranken-Pommery Monopole (Mécène).