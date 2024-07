Virgil Vernier avait déjà présenté son précédent long-métrage, Sophia Antipolis, et revient donc pour Cent mille milliards, à Locarno, mais c'est une première pour les réalisatrices Pia Marais et Sylvie Ballyot. La première, de nationalité sud-africaine, accompagnera Transamazonia, une fiction située dans la forêt amazonienne, et la seconde avec Green Line, un documentaire dans lequel une femme libanaise reprend le fil de son enfance vécue sous les bombes.

Cent mille milliards



Quatre autres coproductions françaises complètent la présence française en compétition : les nouveaux films de Wang Bing (deuxième partie de sa trilogie initiée avec Jeunesse (Le Printemps)), de la Portugaise Marta Mateus et du Tunisien Ala Eddine Slim.

Fabrice Du Welz, qui après Adoration sur la Piazza Grande en 2020, accompagnera hors compétition La Passion selon Béatrice, consacré à Béatrice Dalle. Egalement hors compétition : le très personnel Ma famille chérie d'Isild Le Besco, qui avait connu la compétition à Locarno en 2011 avec Bas-fonds. Le prolifique Bertrand Mandico, habitué du festival suisse présentera, complète la présente française hors compétition sa nouvelle folle création, Dragon Dilatation.

Dragon Dilatation



Enfin, six courts-métrages français seront présentés à Locarno, parmi lesquels le nouveau film de Caroline Poggi et Jonathan Vinel, La Fille qui explose, film d'animation qui sera dévoilé en compétition Corti d'autore.

La Fille qui explose



Mélanie Laurent et Guillaume Canet honorés

Les deux artistes français, à la fois acteurs et cinéastes, et qui jouent ensemble dans Le Deluge de Luca Giodice (coproduction franco-italienne présentée en ouverture sur la Piazza Grande) recevront le prestigieux Prix d'excellence Davide Campari. Giona A. Nazzaro, directeur artistique du festival, a souligné l’importance de ces récompenses en déclarant dans une interview à Variety : « Au service d’une tradition française et européenne d’un cinéma d’auteur qui croise souvent les raisons d’un cinéma populaire cultivé, les deux interprètes ont fait preuve d’une extraordinaire sensibilité dans la composition de leurs rôles, donnant ainsi naissance à des trajectoires artistiques et personnelles appréciées du public. »

D'autres hommages

Un hommage sera également rendu au cinéaste Laurent Cantet, disparu récemment, et la comédienne franco-suisse Irène Jacob recevra un Léopard Club Award. Le film Trois couleurs : Rouge, de Krzysztof Kieslowski, emblématique de sa carrière, sera projeté durant le festival.

La présence d'Unifrance à Locarno

Le samedi 10 août, Unifrance organisera un cocktail dînatoire en l’honneur du cinéma français, en présence de l’Ambassadeur de France en Suisse et des délégations de films français présents au festival (sur invitation uniquement).

Par ailleurs, dans sa volonté d’accompagner le rayonnement international des producteurs émergents français, Unifrance a renouvelé son partenariat avec le festival, et permettra à trois sociétés adhérentes de participer au programme Match Me!

