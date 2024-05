Toute jeune prodige, Violette Gitton, dans un geste cinématographique ambitieux, traite avec Ce qui appartient à César d’un sujet sociétal à hauteur d’ados : la complexité du rapport à la masculinité. Si le postulat de départ est une agression sexuelle, la singularité et la force du propos résident dans le fait que la réalisatrice a placé son sujet non pas du point de vue de la victime (Lou), mais de celui de son frère (César). Interprété par Marius Plard, dont c’est la première apparition à l’écran, et par Billie Blain (vue dans Le Règne animal et dans Cassandre) le film met en exergue les répercussions que peut avoir un tel incident sur le devenir l’adolescent.



Embrasser la cause du court-métrage, c’est avoir un regard attentif sur un format dont on ne dira jamais assez qu’il est un art nécessaire, riche par la diversité de ses formes, porteur de promesses cinématographiques et de beaux lendemains.

Né de la volonté d’Unifrance de faire découvrir aux festivals, aux diffuseurs et aux publics du monde entier l’immense étendue de la production hexagonale, le Prix Unifrance du court-métrage a su, au fil des ans, trouver un ancrage fort qui lui confère aujourd’hui une légitimité reconnue bien au-delà de nos frontières.

Faire connaître leurs œuvres au plus grand nombre, leur offrir une visibilité décuplée, tel est le pari que nous avons toujours tenu à Unifrance pour affirmer notre soutien et notre attachement au court-métrage, à la jeune génération et aux talents émergents, qu’ils soient cinéastes ou producteurs.



La sélection 2024 a rassemblé 26 titres (16 fictions, 8 animations et 3 documentaires animés) dont 9 premières œuvres, de 15 réalisatrices et 15 réalisateurs, dans une diversité de styles et d’univers. 26 films qui sont pour 11 d’entre eux le fruit de coproductions avec l’Argentine, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, le Canada, l’Estonie, la Lituanie, le Portugal, mais encore la Palestine, la République tchèque et la Slovaquie.



Le jury



Le palmarès

Le 26 avril dernier, à l’issue de leur journée de projection, le jury a rendu le palmarès que nous sommes fiers et heureux de dévoiler aujourd’hui à l’occasion du 77e Festival de Cannes, en présence des lauréats, d’Axel Scoffier (Secrétaire général), Benjamin Bonnet (Président de la commission courts-métrages d’Unifrance), d’Isabelle Gibbal-Hardy et Maguette Betty Danfakha (membres du jury).



Grand Prix

Ce qui appartient à César de Violette Gitton

Production : Films Grand Huit

Distribution : Shortcuts



Prix spécial du jury – Prix Grand Action – Prix RTBF

Palestine Islands de Nour Ben Salem et Julien Menanteau

Production : Topshot Films – Made in Palestine Project

Distribution : Manifest





Prix d’interprétation

Benjamin Siksou dans Robespierre de Pierre Menahem

Production : Barberousse Films





Prix Be TV (Belgique)

Suleyman de Mehdi et Yanis Hamnane

Production : Mondina Films – Dissidence Production

Distribution : Hors du bocal





Prix Movistar+ (Espagne)

Soleil gris de Camille Monnier

Production : Novanima – Animal Tank



Le Prix du Distributeur

Cette cérémonie de remise de prix est aussi l’occasion de saluer le travail de diffusion à l’international d’un distributeur. Dans leur envie commune de soutenir la création française à l'international, de valoriser le format court et de mettre en lumière les cinéastes de demain, Unifrance et La Fête du court métrage accompagnent depuis plusieurs années la démarche artistique d'une structure de distribution, tant par sa manière de faire rayonner les œuvres dans le réseau des festivals étrangers, que par sa façon d'accroître leur visibilité dans les circuits commerciaux.



Le jury, composé de Lucie Guerin (Chargée de projets cinéma et séries à l’Institut français), Guilio Casadei (Directeur du Festival de Brive), Grégoire Graesslin (Responsable des festivals chez Kinology) a décerné le Prix du Distributeur 2024 à la société Miyu Distribution, dirigée par Luce Grosjean.



L’avis du jury : "Cette distinction récompense une année 2023 exceptionnelle avec notamment une Palme d’or (27 de Flóra Anna Buda) et une présence remarquable à l’international. Nous avons été particulièrement sensibles à la capacité de Miyu Distribution à se projeter dans l’avenir tout en valorisant constamment son catalogue. La société a su créer une identité unique autour de chacune de ses œuvres et s’impose désormais comme un label incontournable du cinéma d’animation."



Une mention spéciale est attribuée à la société EROÏN Films pour l’inventivité et la passion avec laquelle Audrey Clinet accompagne les films de son line-up. Suivant un modèle économique unique, la société s’est distinguée par sa capacité à construire des trajectoires diversifiées et alternatives pour les titres qu’elle défend à l’international.



Nos partenaires

Il nous faut les remercier chaleureusement pour leur soutien fidèle. Pour l’amour qu’ils ont eux aussi du court-métrage et pour le regard aiguisé qu’ils portent sur un genre qui n’a nul autre pareil.

TitraFilm, Le Grand Action, Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand, Shortfilmdepot, Courant3D, La Fête du Court-Métrage et Brefcinéma.



Nos remerciements vont aussi à Gilles Cuvelier, pour le visuel qui illustre cette 22e édition du Prix Unifrance du court-métrage.