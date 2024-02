Les chiffres de la dernière étude menée par le CNC et Unifrance ont dévoilé un niveau historique pour la fiction française avec 80,7M€ de ventes, soit une hausse de 40,9% entre 2021 et 2022. Pour la première fois depuis 1999, début du suivi statistique de l'export par genre, la fiction devient le premier genre à l’export, représentant 37,6 % des ventes totales.

C’est dans ce contexte particulièrement porteur qu’Unifrance organisera la neuvième édition du Coming Next from France, dans le cadre du Series Mania Forum, et sera présente à la fois au Forum et au festival pour valoriser la diversité de la création française en matière de fiction.

Unifrance présente pour la première fois sept séries françaises inédites lors du Coming Next from France (vs cinq les années précédentes)

Le Coming Next from France permettra de mettre en lumière sept séries françaises bientôt disponibles sur le marché international devant un parterre de décisionnaires et d’acheteurs étrangers. L’occasion pour les équipes de distributeurs, producteurs et parfois artistes, d’accroître la notoriété de leur programme sur le marché international.

Les sept séries présentées en 2024 :

Ces sept séries témoignent de la diversité et de l’audace des propositions françaises en matière de fiction. Elles proposent un vaste éventail d’écritures, d’univers, de genres (policier, drame sociétal, histoire, thriller, science-fiction, young adult…) et sont portées à la fois par des comédiennes et comédiens confirmés, mais aussi par de nouveaux visages prometteurs. Ces œuvres explorent, chacune à leur manière, des univers singuliers et parfois méconnus, et offrent un condensé de la société française d’hier et d’aujourd’hui.

La présence d’Unifrance au Series Mania Forum

Unifrance s’associe une nouvelle fois au Series Mania Forum pour présenter le Welcome Drink, le cocktail d’ouverture des rencontres professionnelles, accueillant un public majoritairement international.

L’association offrira également à ses adhérents un espace pour accueillir leurs rendez-vous au sein du Business Lounge.

Une belle représentation de la création française dans la programmation du festival

En 2024, les créations françaises sont très bien représentées au sein de la programmation, avec 13 œuvres françaises réparties dans toutes les sections du festival : Compétition internationale, Compétition française, Compétition comédies, Compétition formats courts, Séances spéciales, mais également Séries documentaires, une nouvelle catégorie créée cette année.

Pour la première fois, on retrouvera parmi les principaux jurys du festival deux des nouveaux visages du cinéma et de l’audiovisuel français accompagnés par Unifrance dans le cadre de son opération 10 to Watch. Un programme qui met chaque année à l’honneur 10 artistes à suivre à l’international. Le comédien Sofiane Zermani fera ainsi partie du jury de la Compétition internationale et la comédienne Suzy Bemba du jury Panorama international.

Unifrance sera également mobilisée sur le festival pour valoriser cette belle présence française et aller à la rencontre des équipes artistiques des séries en sélection : comédiens, comédiennes, scénaristes, réalisateurs, réalisatrices, showrunners…

De courtes vidéos, à l’attention du grand public, seront diffusées sur les réseaux sociaux d’Unifrance, durant toute la durée du festival.

Retrouvez toute la sélection française à Séries Mania 2024

Compétition internationale

Compétition française

Compétition formats courts

Compétition comédies

Séances spéciales — Hors compétition

Séries documentaires