Marché qui donne le ton à la rentrée audiovisuelle internationale, les Rendez-vous ont offert aux acheteurs et aux adhérents d’Unifrance la possibilité de se retrouver dans des conditions de travail propices à la découverte de la création audiovisuelle française et aux échanges approfondis autour des programmes. Du côté des acheteurs, 16,5% des sociétés présentes aux Rendez-vous l’étaient pour la première fois. L’événement voit ainsi sa fréquentation se renouveler et devenir le catalyseur de nouvelles collaborations.

Ces 29es Rendez-vous se sont articulés autour de grands temps forts permettant la mise en lumière de programmes-phares lors de déjeuners et dîners thématiques ainsi qu’à l’occasion de la soirée de gala, initiative de 2022 renouvelée. Ces moments conviviaux en présence des équipes artistiques ont permis d’attiser la curiosité des acheteurs pour les œuvres, et plus largement aux participants de partager collectivement des émotions, au bénéfice du rayonnement des créations françaises.



Une implication des artistes croissante

Le créateur Noé Debré ainsi que les comédiens Xavier Lacaille et Liz Kingsman étaient présents, accompagnés des équipes de France tv distribution pour présenter la 3e saison de la série Parlement. Les équipes étaient ravies de cette opportunité de rencontre avec les acheteurs internationaux.

« Je me sens extraordinairement chanceux d’avoir eu l’occasion de présenter Parlement à des acheteurs du monde entier. On a toujours espoir de voir nos créations voyager, Unifrance nous en donne les moyens. »

Noé Debré, créateur de Parlement

« France tv distribution est un partenaire historique des Rendez-vous d’Unifrance, que nous aimons particulièrement. Un moment idéal, donc, pour y présenter la saison 3 de notre série Parlement avec une projection d’épisodes inédits et d’un dîner de gala présenté en compagnie de l’équipe artistique : un concentré d’humour et de bonne humeur pour tous ».

Catherine Bernard, DGA de France tv distribution



Xavier Lacaille, Liz Kingsman, Noé Debré, Sened Dhab, Julia Schulte, Daniela Elstner, Catherine Bernard et Gilles Pélisson

Dolores Redondo, autrice du roman "Todo esto te daré", dont la série Tout cela je te le donnerai est adaptée, ainsi que Bruno Solo, qui en tient l’un des rôles principaux, étaient également présents pour faire découvrir la série distribuée à l’international par Film & Picture. Le créateur et réalisateur de la série Athleticus, Nicolas Deveaux, avait fait le déplacement à Biarritz pour la soirée organisée par Xilam Animation autour de sa collection de programmes autour du sport. Enfin, le réalisateur Benjamin Clavel a représenté son documentaire Matrix : Génération, vendu par The Party Film Sales, lors de la soirée de clôture des Rendez-vous.



Quelques données

À l’issue de l’événement, plus de 1130 contenus différents ont été visionnés sur la Screening Room de l’événement, générant 3650 vues de programmes, soit plus de 485 heures de visionnage, donnée en hausse par rapport à 2022.

Les top 5 des visionnages

Top 5 fictions :



Top 5 documentaires :

Top 5 animations :

Dans le cadre de sa stratégie de montée en puissance de ses contenus propres et profitant d’une forte implication des artistes, les équipes d’Unifrance ont mis en ligne une série de capsules vidéo sur ses chaînes et réseaux sociaux. Y figure la captation de la conférence de presse des chiffres de l’export audiovisuel français 2022.



