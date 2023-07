L’animation française dans les festivals internationaux généralistes (Été 2023)

Pour sa 47ème édition, le festival a présenté quelques œuvres d’animation tricolores à son public asiatique, dont le long-métrage de Julien Chheng et Jean-Christophe Roger, Ernest et Célestine - Le Voyage en Charabie. 3 courts-métrages hexagonaux étaient aussi à l’affiche : Ice Merchants de João Gonzalez, L'Ombre des papillons de Sofia El Khyari et Écorchée de Joachim Hérissé.

Trois films français ont été sélectionnés par le festival du film de San Francisco, qui se déroulait du 13 au 23 avril : le long-métrage Ernest et Célestine - Le Voyage en Charabie faisait partie de la compétition internationale « Narratives » et les films d’école Code rose et Swing to the Moon étaient en compétition dans la catégorie « Golden Gate Award ».

Du 23 juin au 1er juillet 2023, le festival allemand a présenté à son public trois œuvres françaises d’animation : les longs-métrages Ernest et Célestine - Le Voyage en Charabie et Saules aveugles, femme endormie, ainsi que le court-métrage de Osman Cerfon, Aaaah !.

L’animation française était présente cette année au festival international du film de Cannes avec 6 œuvres tricolores en sélection. Pour les longs-métrages, Robot Dreams de Pablo Berger faisait partie des séances événement et Mars Express de Jérémie Périn était présenté au Cinéma de La Plage. Plusieurs courts tricolores étaient également en compétition

A l’issue du festival, la prestigieuse Palme d’Or du court-métrage a été remise à 27 de Flóra Anna Buda.

En août, place à l’animation française au festival de Melbourne. En effet, 7 productions hexagonales seront projetées. Découvrez la liste complète ci-dessous.

Courts-métrages :

Œuvre immersive :

Longs-métrages :

La sélection côté animation du BIFAN est originale cette année, en ce sens qu’elle propose uniquement des œuvres immersives à savoir : All Unsaved progess will be lost, Archi VR - La villa Savoye, Kidnapping à Vostok, Champollion, The Egyptian, Jailbirds et enfin Oxymore.

Le festival propose dans sa sélection deux films d’animation tricolores. Le public suisse aura la chance de découvrir cette année : Nina et le secret du Hérisson d’Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli, Linda veut du poulet ! de Chiara Malta et Sébastien Laudenbach et le court métrage de Loïc Hobi, Alexx196 & la plage de sable rose.

A ce jour, nous savons que le festival italien, se déroulant du 30 août au 9 septembre, proposera au public une poignée d’œuvres d’animation immersives bleu blanc rouge :

En outre, le court-métrage de Nina Gantz,Wander to Wonder sera également présenté au public italien.

En bref :