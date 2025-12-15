Côté Audio

SeñalNews annonce la signature d’un partenariat stratégique entre Millimages et la société des médias néerlandaise StoryZoo & Friends.

➡️ Lire l'article en ligne







Variety nous apprend que Xilam Animation et UGC vont adapter à l’écran le roman "Les Fourmis", de Bernard Werber.

➡️ Lire l'article en ligne



ToonBox est le nom de la nouvelle plateforme en streaming pour enfants lancée par Xilam Animation, lit-on dans Animation Magazine.

➡️ Lire l'article en ligne



Et sur Produ.com, on apprend l’accord signé entre Federation International et Fløw pour renforcer sa présence en Amérique Latine.

➡️ Lire l'article en ligne



Côté Festivals et Prix

Depuis l’Argentine, Escribiendo Cine annonce le lauréat du Prix Louis-Delluc 2025, La Petite Dernière d'Hafsia Herzi.

➡️ Lire l'article en ligne





VideoAge International annonce, de son côté, les lauréats du Prix Unifrance de l’export audiovisuel.

➡️ Lire l'article en ligne



Et dans les salles à l’étranger…

En Norvège, Rushprint publie une longue interview de Noémie Merlant pour la sortie de son film Les Femmes au balcon dans ce pays.

➡️ Lire l'article en ligne

Aux États-Unis, Ion Cinéma écrit sur La Voix de Hind Rajab: "Le portrait poignant du génocide".

➡️ Lire l'article en ligne

"Le cinéma français fait à nouveau sensation avec Fumer fait tousser", lit-on dans EIT Media au Mexique.

➡️ Lire l'article en ligne

