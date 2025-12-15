Que dit la presse internationale sur nos films et œuvres audiovisuelles ? Voici un aperçu des articles que nous avons recueillis pour le mois de décembre 2025.
Côté Audio
SeñalNews annonce la signature d’un partenariat stratégique entre Millimages et la société des médias néerlandaise StoryZoo & Friends.
➡️ Lire l'article en ligne
Variety nous apprend que Xilam Animation et UGC vont adapter à l’écran le roman "Les Fourmis", de Bernard Werber.
➡️ Lire l'article en ligne
ToonBox est le nom de la nouvelle plateforme en streaming pour enfants lancée par Xilam Animation, lit-on dans Animation Magazine.
➡️ Lire l'article en ligne
Et sur Produ.com, on apprend l’accord signé entre Federation International et Fløw pour renforcer sa présence en Amérique Latine.
➡️ Lire l'article en ligne
Côté Festivals et Prix
Depuis l’Argentine, Escribiendo Cine annonce le lauréat du Prix Louis-Delluc 2025, La Petite Dernière d'Hafsia Herzi.
➡️ Lire l'article en ligne
VideoAge International annonce, de son côté, les lauréats du Prix Unifrance de l’export audiovisuel.
➡️ Lire l'article en ligne
Et dans les salles à l’étranger…
En Norvège, Rushprint publie une longue interview de Noémie Merlant pour la sortie de son film Les Femmes au balcon dans ce pays.
➡️ Lire l'article en ligne
Aux États-Unis, Ion Cinéma écrit sur La Voix de Hind Rajab: "Le portrait poignant du génocide".
➡️ Lire l'article en ligne
"Le cinéma français fait à nouveau sensation avec Fumer fait tousser", lit-on dans EIT Media au Mexique.
➡️ Lire l'article en ligne
On finit en Italie, où Cinematografo publie un élogieux article sur Amélie et la métaphysique des tubes, sorti sur les écrans le 1er janvier.
➡️ Lire l'article en ligne
