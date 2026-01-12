À l'occasion de la 6e Journée de l'Export, Unifrance dévoile les premières tendances des productions hexagonales dans les cinémas, dans les festivals, sur les plateformes SVOD et à la télévision à l'étranger pendant l'année 2025.

L'année 2025 s'inscrit dans la continuité des deux années précédentes (2023 et 2024), au-dessus des 40 millions d'entrées pour les films français, sans toutefois retrouver le niveau d'avant Covid 2018-2019.