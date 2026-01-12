À l'occasion de la 6e Journée de l'Export, Unifrance dévoile les premières tendances des productions hexagonales dans les cinémas, dans les festivals, sur les plateformes SVOD et à la télévision à l'étranger pendant l'année 2025.
L'année 2025 s'inscrit dans la continuité des deux années précédentes (2023 et 2024), au-dessus des 40 millions d'entrées pour les films français, sans toutefois retrouver le niveau d'avant Covid 2018-2019.
Vous trouverez ci-dessous les chiffres et les infos-clés pour chaque partie, et pouvez télécharger la totalité de la brochure (en français et/ou en anglais) qui se trouve en bas de page.
Les œuvres françaises en salles (données provisoires)
- 42,5 millions d’entrées estimées
- 272,0 millions d’euros de recettes estimées
- 230 films inédits sortis estimés
- 7 films comptabilisent plus de 1 million d’entrées chacun
- L'animation concentrent un tiers des entrées totales
- L'Amérique latine devient la deuxième zone géographique en nombre de spectateurs
- Le Mexique, l'Italie et l'Allemagne sont les territoires où l’on recense le plus de tickets vendus
Les œuvres françaises en festivals
- 20,0 % des longs-métrages récents sélectionnées dans les 10 festivals internationaux majeurs sont français
- La France est la 2e nationalité la plus représentée dans les 10 festivals internationaux majeurs
Les œuvres françaises sur les plateformes SVOD (données provisoires)
- 3,8 % des nouvelles sorties d’œuvres étrangères sur les plateformes SVOD à l’international sont françaises
- La France est la 6e nationalité la plus représentée sur les plateformes SVOD à l’international parmi les nouvelles sorties d’œuvres étrangères
- L'Allemagne et la Turquie sont les premiers pays étrangers selon les nouvelles sorties françaises respectivement en nombre (544) et en part (9,9 %)
- Les plateformes SVOD globales sont à l’origine de deux tiers des nouvelles sorties françaises
Les œuvres françaises à la télévision (données provisoires)
- 6,9 % des premières diffusions d’œuvres étrangères sur les chaînes de télévision à l’international sont françaises
- La France est la 3e nationalité la plus représentée sur les chaînes de télévision à l’international parmi les premières diffusions d’œuvres étrangères
- L'Espagne est le premier pays étranger selon les premières diffusions françaises à la fois en nombre (1 836) et en part (10,7 %)
- Les chaînes payantes et les chaînes spécialisées concentrent les plus gros volumes de premières diffusions françaises
Découvrez le clip
'French cinema's hits worldwide in 2025'
Découvrez le clip
'French TV hits worldwide in 2025'
La brochure est à télécharger ci-dessous (en français ou en anglais)
Etude
Unifrance - Brochure chiffres 2025 (EV)
Unifrance - Brochure chiffres 2025 (VF)