La progressive réouverture des cinémas post-pandémie de Covid-19 laissait espérer une lente mais constante reprise de la fréquentation au fil des années. Malheureusement, 2024 vient nous rappeler que, si la salle conserve sa centralité dans le parcours d’exploitation d’un film, le retour du public aux mêmes niveaux que pendant les années 2010 n’est pas une certitude, de même que son renouvellement. En effet, la fréquentation mondiale repasse en deçà du seuil des 5 milliards d’entrées, soit une flexion de 8,8 % par rapport à 2023.

Les films français sont inévitablement impactés par ce contexte. Les entrées du cinéma tricolore à l’étranger (40,1 million) diminuent de 6,3 % par rapport à 2023, mais ce constat mérite d’être nuancé. Compte tenu du fait que l’offre de titres hexagonaux et le marché mondial ne sont plus les mêmes que pendant les années 2010, les films français conservent une part de marché de 2,3 % des entrées des oeuvres étrangères importées à l’international et affichent un retard sur le niveau prépandémique inférieur à celui de l’ensemble de la catégorie toutes nationalités confondues (-31,0 % contre -35,0 %). Par ailleurs, toujours plus de productions hexagonales circulent dans les salles obscures à l’international. En 2024, 1 358 films différents sont exploités : ce chiffre a plus que doublé en l’espace de dix ans. 3 233 nouvelles sorties de films français sont orchestrées en 2024, là aussi un volume qui a augmenté de 45 % en dix ans.

Aucun film ne s’impose comme étant le leader absolu de l’année en nombre d’entrées. Seuls quelques milliers de spectateurs séparent le premier classé du deuxième, respectivement : Anatomie d'une chute et Le Comte de Monte-Cristo. Avec La Passion de Dodin Bouffant, Le Dernier Jaguar, Les As de la jungle 2 - Opération tour du monde et les minoritaires Mon ami robot et Petit Panda en Afrique, ils composent le groupe des 7 productions hexagonales ayant séduit chacune plus de 1 million de cinéphiles en 2024. Cet échantillon de titres prouve que l’offre tricolore ne peut pas se passer des coproductions, que la langue française a gagné du terrain au fil du temps (ses spectateurs n'étaient pas si nombreux depuis 2017 !) et que les films hexagonaux classés d'Art et Essai, d'animation et d'aventure ont la côté auprès des cinéphiles étrangers.

L’Europe demeure la zone géographique privilégiée d’exploitation du cinéma hexagonal, mais la partie occidentale du Vieux Continent, où se situe le territoire leader (Allemagne), rencontre davantage de difficultés à renouer avec la fréquentation prépandémique. En revanche, le secteur central et oriental a amélioré son cumul par rapport à celui des années 2010. En effet, il brille maintenant comme étant la deuxième zone en nombre de spectateurs pour le cinéma français, marche précédemment occupée en alternance par l’Asie et l’Amérique du Nord. La fréquentation tricolore en Amérique latine double en l’espace d’un an et hisse la région à la 3e place du podium.

Pour la deuxième année consécutive, les festivals suivis ont tous pu se tenir en présentiel et selon le calendrier d’avant Covid-19. Il ne s’agit pas d’un "retour à la normale" pour autant, car les festivals sont confrontés à de nouveaux défis qui impliquent des changements de cap. Cela dit, en 2024, on recense autant de films ayant été sélectionnés au moins une fois dans les 10 festivals étudiés qu’en 2023. Après des années complexes, il semble que l’offre globale ait trouvé un certain équilibre.

Une fois de plus, aucun pays ne comptabilise autant de films, de présentations et de prix que la France en 2024. Depuis quelques années, sa cinématographie occupe une place plus importante au sein des dix manifestations que par le passé. Si elle est inévitablement impactée par la tendance baissière globale des indicateurs, elle semble mieux contraster ce phénomène. Le nombre de films toutes nationalités confondues a diminué de 11,8 % en 2024 par rapport à 2015, tandis que le nombre de films français s’est réduit de "seulement" 4,9 %. Si la France assure sa présence dans le réseau des festivals, c’est aussi grâce aux très nombreuses coproductions internationales qui viennent s’ajouter aux multiples productions nationales. De plus, par rapport au niveau mondial (35 %), la cinématographie tricolore sélectionnée par les dix festivals étudiés repose davantage sur la présence de titres signés par les réalisatrices (36 %).

Les grands indicateurs des films français

à l'international en 2024

En salle :

40,1 millions d'entrées et 271,7 millions d'euros de recettes.

millions d'entrées et millions d'euros de recettes. 30,7 millions d'entrées pour les productions majoritairement françaises et 29,4 millions pour celles en langue française.

millions d'entrées pour les productions majoritairement françaises et millions pour celles en langue française. 1 358 films en exploitation (dont 288 inédits) et 3 233 nouvelles sorties.

films en exploitation (dont inédits) et nouvelles sorties. 7 films dépassant 1 million d'entrées et 70 100 000 entrées.

films dépassant 1 million d'entrées et 100 000 entrées. L'Europe occidentale est la première zone géographique et l'Allemagne est le premier territoire selon les entrées.



Dans les festivals internationaux* :

253 films français sélectionnés et 363 présentations.

films français sélectionnés et présentations. La France demeure le premier pays en nombre de films, de présentations et de prix remportés .

. 1 film français sur 3 est signés par une réalisatrice .

film français sur est signés par une . 1 Ours d'or, 1 Coquille d'or et 54 autres prix officiels.

* Les 10 festivals étudiés sont : Bafici, Berlin, Busan, Cannes, Locarno, Rotterdam, San Sebastián, Sundance, Toronto et Venise.

Depuis sa création en 1994, le bilan annuel d’Unifrance récolte et analyse les résultats des films français à l’international, et son contenu a évolué et s’est enrichi au fil des années. Le bilan des films français à l'international se compose d'une analyse globale sur les résultats en salle, de plus de 70 fiches pays et de l'analyse de leur présence au sein des festivals internationaux. Parmi toutes les cinématographies existantes, aucune ne peut se prévaloir d’un tel ouvrage, qui est unique en son genre.

