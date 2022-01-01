Retrouvez les contenus vidéo récents créés par Unifrance autour de l'animation française.
Les entretiens vidéo
Arco raconté par Ugo Bienvenu (long-métrage)
“Tout mon travail, depuis le début, c’est sur le passage de relais, c’est sur : qu’est-ce qu’on laisse à la génération d’après ?”
La Plus Précieuse des Marchandises raconté par Michel Hazanavicius (long-métrage)
“Quand vous vous adressez à des enfants, il faut leur dire la vérité”.
Planètes raconté par Momoko Seto (long-métrage)
“Ça peut parler à tout le monde : quand on se déplace de petites distances à partir de chez soi, et [comment ça se fait qu’un jour on se dit] c’est ici que l’on pose nos valises”.
La Fille qui explose raconté par Caroline Poggi & Jonathan Vinel (court-métrage)
“Comment être dans un monde qui est aussi violent ? Une violence qui s’infiltre en nous : elle rentre dans les ongles, elle rentre dans les dents, nos téléphones, etc. Même si on ferme les yeux, elle continue d’être là, elle grandit en nous et, à un moment, on ne peut plus vivre avec et on explose”.
Flippé raconté par Mothy (série)
“Beaucoup de gens se reconnaissent dedans parce que beaucoup de gens ressentent l’anxiété, l’angoisse. Ils n’arrivent pas forcément à mettre des mots dessus, et c’est pour ça que ça marche bien — les gens sont anxieux, quoi”.
Beurk ! raconté par Loïc Espuche (court-métrage)
“J’avais besoin d’un graphisme focalisé sur la bouche, et j’ai utilisé une petite texture pailletée, un peu fascinante à regarder pour les enfants, et qui représentait pour moi les bonbons que je mangeais quand j’étais petit, ceux qui crépitent sur la langue”.
Maya, donne-moi un titre raconté par Michel Gondry (long-métrage)
“Je veux me satisfaire, ou je veux me dépasser”.
Angelo dans la forêt mystérieuse raconté par Vincent Paronnaud (long-métrage)
“Le film a le même goût que la BD, mais ils n’utilisent pas les mêmes ingrédients”.
Marcel et Monsieur Pagnol raconté par Sylvain Chomet (long-métrage, biographie)
“Les producteurs m’ont contacté pour faire un film documentaire animé, j’ai dit qu’il ne faut pas m’emm... avec cette idée de le faire en animation : ce n’est pas le même budget, c’est long à faire…”