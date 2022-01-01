Les entretiens vidéo

Arco raconté par Ugo Bienvenu (long-métrage)

“Tout mon travail, depuis le début, c’est sur le passage de relais, c’est sur : qu’est-ce qu’on laisse à la génération d’après ?”

“Quand vous vous adressez à des enfants, il faut leur dire la vérité”.

Planètes raconté par Momoko Seto (long-métrage)

“Ça peut parler à tout le monde : quand on se déplace de petites distances à partir de chez soi, et [comment ça se fait qu’un jour on se dit] c’est ici que l’on pose nos valises”.

“Comment être dans un monde qui est aussi violent ? Une violence qui s’infiltre en nous : elle rentre dans les ongles, elle rentre dans les dents, nos téléphones, etc. Même si on ferme les yeux, elle continue d’être là, elle grandit en nous et, à un moment, on ne peut plus vivre avec et on explose”.

Flippé raconté par Mothy (série)

“Beaucoup de gens se reconnaissent dedans parce que beaucoup de gens ressentent l’anxiété, l’angoisse. Ils n’arrivent pas forcément à mettre des mots dessus, et c’est pour ça que ça marche bien — les gens sont anxieux, quoi”.

“J’avais besoin d’un graphisme focalisé sur la bouche, et j’ai utilisé une petite texture pailletée, un peu fascinante à regarder pour les enfants, et qui représentait pour moi les bonbons que je mangeais quand j’étais petit, ceux qui crépitent sur la langue”.

“Je veux me satisfaire, ou je veux me dépasser”.

“Le film a le même goût que la BD, mais ils n’utilisent pas les mêmes ingrédients”.

“Les producteurs m’ont contacté pour faire un film documentaire animé, j’ai dit qu’il ne faut pas m’emm... avec cette idée de le faire en animation : ce n’est pas le même budget, c’est long à faire…”