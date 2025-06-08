Unifrance : Comment est né le projet Petite Casbah, ainsi que votre collaboration avec la co-scénariste Alice Zeniter [autrice du roman L’Art de perdre, récompensé par de nombreux prix] ?

Darjeeling : Le projet Petite Casbah est né chez France Télévisions, qui souhaitait aborder des sujets historiques après le succès de la série Les Grandes Grandes Vacances. Lors de nos échanges avec les équipes jeunesse, l’idée de raconter l’histoire de l’Algérie s’est rapidement imposée. Il nous a semblé évident de proposer à Alice Zeniter de participer au projet. L’Art de perdre nous avait profondément marqués par la justesse et la puissance de son récit. Malgré un agenda chargé à l’époque, elle a accepté immédiatement.



La série d’animation évoque l’Algérie aux prémices de l’indépendance, à hauteur d’enfant. Souhaitiez-vous sensibiliser les enfants d’aujourd’hui à cette période encore taboue de l’Histoire, de manière ludique ?

D : Exactement ! Nous voulions sensibiliser les enfants à cette période encore peu abordée. L’idée était d’éveiller leur conscience sans montrer directement la violence de la guerre, tout en ouvrant un espace de dialogue au-delà des récits officiels.

Par ailleurs, la série se décline sur Lumni.fr avec une collection de 6 modules éducatifs de 5 minutes, "Petite Casbah, raconte-moi l’Algérie". Par le prisme des personnages principaux, l'histoire des origines de chacun est retracée et, à travers elles, les différentes vagues de migration qui ont peuplé l’Algérie.



Le sujet de la série lui confère une portée intergénérationnelle. Aviez-vous également l’intention qu’elle soit regardée en famille et qu’elle suscite des échanges ?

D : C’était essentiel. Nous avons travaillé pour que la série puisse être regardée en famille et qu’elle provoque des discussions. Cela a fonctionné : nous avons reçu de nombreux retours de grands-parents qui, grâce à Petite Casbah, ont enfin pu parler de cette période avec leurs enfants et petits-enfants.



La représentation de la ville d’Alger dans les années 1950 constitue un décor central de la série. Comment avez-vous procédé pour en restituer une vision à la fois réaliste et magnifiée ?

D : Pour recréer Alger dans les années 1950, l’équipe graphique dirigée par Élodie Remy s’est appuyée sur des archives photographiques et vidéo, mais aussi sur des témoignages. L’objectif était de restituer l’ambiance, les sensations et l’architecture si particulière de la ville.



Petite Casbah porte des valeurs humanistes telles que la tolérance, la fraternité ou encore la justice… Diriez-vous que cela lui confère une portée universelle, susceptible de toucher les enfants du monde entier ?

MIAM! Animation : Absolument ! Petite Casbah porte un message universel incarné par nos quatre jeunes héros, issus de communautés différentes, qui deviennent meilleurs amis. Dans une Alger divisée, ces enfants dépassent leurs différences culturelles, politiques et sociales pour vivre ensemble une grande aventure. C’est une histoire résolument contemporaine, qui parle d’amitié, d’acceptation et de vivre-ensemble. Elle trouvera tout particulièrement un écho chez les enfants qui grandissent dans des villes cosmopolites, au sein d’environnements riches de diversité culturelle.



La sélection de la série en compétition au Festival d'animation d’Annecy en 2024 a offert à la série une grande visibilité à l’international. Pourriez-vous revenir sur son parcours à l’étranger ? Avez-vous d’autres ambitions internationales pour la série ?

M.A. : Petite Casbah a conquis des diffuseurs internationaux comme la RAI (Italie) pour une diffusion sur leur plateforme RAIplay, RTS (Suisse), DR (Danemark), TFO (Canada) ou encore TV5MONDE (Monde francophone). La série a fait aussi l’objet de nombreux prix et nominations en festivals, avec le Magnolia Award 2025 du Meilleur scénario (Shanghai) ou la nomination au festival d’Annecy 2024, catégorie TV.

Darjeeling envisage maintenant de créer un format de 90 minutes à partir de la série. Ce format additionnel nous permettrait d’élargir l’audience de Petite Casbah grâce à de possibles sorties en salles, diffusions sur les créneaux télévisés dédiés aux longs métrages et lancement sur des corners cinéma de plateformes à travers le monde.