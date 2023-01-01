Cette année, sur les 86 films soumis par les pays candidats à l'Oscar du Meilleur film international – et outre Un simple accident, qui représente la France –, 23 films sont des productions ou coproductions françaises, parmi lesquelles 3 sont des co-productions majoritaires.
La présence cette année de 23 films de production ou de coproduction française (et en excluant Un simple accident, de Jafar Panahi, produit pour la France par Les Films Pelléas, et coproduit par Pio & Co), témoigne encore et toujours de la très belle vitalité de ses sociétés de production à l'international, très impliquées dans des coproductions bénéficiant pour certaines de l'Aide aux Cinémas du Monde du CNC.
La désignation des films concurrents à la statuette se fera par étapes successives, avec une première short-list (quinze films) dévoilée le 16 décembre. La liste définitive des films qui concourront pour la statuette sera connue le 22 janvier. La cérémonie aura lieu le 15 mars.
Tous les films de (co)-production française en lice pour l'Oscar 2026 du Meilleur film international
Un simple accident, film choisi pour représenter la France, n'a pas été mentionné de facto.
Les sociétés de production françaises sont mentionnées pour chaque film ainsi que les sociétés de ventes internationales quand elles sont françaises.
Les films majoritaires français apparaissent en gras.
- Arménie : Mes fantômes arméniens, de Tamara Stepanyan (prod FR : TS Productions, French Kiss Production - film non agréé)
- Belgique : Jeunes mères, de Jean-Pierre Dardenne et Luc Dardenne (prod FR : Archipel 35 • Ventes internationales : Goodfellas)
- Bhoutan : I, the Song, de Dechen Roder (prod FR : Girelle Production, Follow Back Films)
- Brésil : L'Agent secret, de Kleber Mendonça Filho (prod FR : MK Productions • Ventes internationales : mk2 films)
- Canada : The Things You Kill, de Alireza Khatami (prod FR : Fulgurance, Remora Films)
- Chili : Le Mystérieux Regard du flamant rose, de Diego Céspedes (prod FR : Les Valseurs • Ventes internationales : Charades)
- Espagne : Sirât, d’Oliver Laxe (prod FR : 4 A 4 Productions)
- Géorgie : Panopticon, de George Sikharulidze (prod FR : Filmo2)
- Hongrie : Orphan, de László Nemes (prod FR : Agat Films - Ex nihilo / Lumen • Ventes internationales : Charades)
- Islande : L'Amour qu'il nous reste, de Hlynur Pálmason (prod FR : Maneki Films)
- Maroc : Rue Malaga, de Maryam Touzani MAJO (prod FR : Les Films du Nouveau Monde)
- Norvège : Valeur sentimentale, de Joachim Trier (prod FR : MK Productions, Lumen • Ventes internationales : mk2 films)
- Palestine : Palestine 36, d’Annemarie Jacir (prod FR : MK Productions • Ventes internationales : Lucky Number)
- Paraguay : Bajo las banderas, el sol, de Juanjo Pereira (prod FR : Lardux Films)
- Philippines : Magellan, de Lav Diaz (prod FR : Lib Films • Ventes internationales : Luxbox)
- Pologne : Franz, de Agnieszka Holland (prod FR : BAC Films)
- Portugal : Banzo, de Margarida Cardoso (prod FR : Les Films de l'Après-Midi, Damned Films)
- République dominicaine : Pepe, de Nelson Carlos de los Santos Arias (prod FR : 4 A 4 Productions)
- Suède : Les Aigles de la République, de Tarik Saleh (prod FR : Memento Production, Films Boutique Production • Ventes internationales : Playtime)
- Singapour : Stranger Eyes, de Siew Hua Yeo (prod FR : Films de Force Majeure • Ventes internationales : Playtime)
- Taiwan : Left-Handed Girl, de Shih-Ching Tsou (prod FR : Le Pacte • Ventes internationales : Le Pacte)
- Thailande : Fantôme utile, de Ratchapoom Boonbunchachoke (prod FR : Haut Les Mains Productions)
- Tunisie : La Voix de Hind Rajab, de Kaouther Ben Hania (prod FR : Tanit Films • Ventes internationales : The Party Film Sales)
--> La liste complète des films soumis pour l'Oscar 2026 du
Meilleur film international