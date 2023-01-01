La présence cette année de 23 films de production ou de coproduction française (et en excluant Un simple accident, de Jafar Panahi, produit pour la France par Les Films Pelléas, et coproduit par Pio & Co), témoigne encore et toujours de la très belle vitalité de ses sociétés de production à l'international, très impliquées dans des coproductions bénéficiant pour certaines de l'Aide aux Cinémas du Monde du CNC.

La désignation des films concurrents à la statuette se fera par étapes successives, avec une première short-list (quinze films) dévoilée le 16 décembre. La liste définitive des films qui concourront pour la statuette sera connue le 22 janvier. La cérémonie aura lieu le 15 mars.

Tous les films de (co)-production française en lice pour l'Oscar 2026 du Meilleur film international

Un simple accident, film choisi pour représenter la France, n'a pas été mentionné de facto.

Les sociétés de production françaises sont mentionnées pour chaque film ainsi que les sociétés de ventes internationales quand elles sont françaises.

Les films majoritaires français apparaissent en gras.

--> La liste complète des films soumis pour l'Oscar 2026 du

Meilleur film international



