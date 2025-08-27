Trois films français très attendus feront leur première mondiale en compétition du 73e SSIFF : Le Cri des gardes, de Claire Denis, qui prend pour cadre un vaste chantier de travaux publics en Afrique de l'Ouest, avec Matt Dillon et Isaach De Bankolé ; Couture, d'Alice Winocour, portraits croisés de trois femmes pendant la Fashion Week parisienne, avec Angelina Jolie et Ella Rumpf ; et Deux pianos, d'Arnaud Desplechin, parcours d'un pianiste professionnel confronté à ses fantômes, avec François Civil dans le rôle principal. C'est une première fois en compétition pour Arnaud Desplechin et Alice Winocour, Claire Denis est déjà venue présenter High Life en 2018, qui en était reparti avec le Prix Fipresci.

Trois autres films de coproduction (minoritaire) française seront également montrés en compétition, parmi lesquels le nouveau film de Joachim Lafosse, Six jours ce printemps-là.

Hors compétition, Juliette Binoche a été invitée à proposer au public son premier long-métrage, In-I in Motion, autour de la création chorégraphique "In-I" à laquelle elle avait participé, avec Akram Khan, en 2007

Couture

La section Perlak, qui agrège les films des grands festivals internationaux de l'année, permettra de retrouver des films découverts à Cannes (Un simple accident, Nouvelle Vague, Valeur sentimentale, L'Agent secret, Vie privée, Amélie et la métaphysique des tubes, Orwell: 2+2=5), ou à Venise (L'Étranger, Le Mage du Kremlin, The Voice of Hind Rajab)

La section Zabaltegi-Tabakalera, davantage orientée vers le cinéma "de recherche", verra la présentation du nouveau film de Lucile Hadzihalilovic, La Tour de glace, et de Hlynur Pálmason, Joan of Arc.

Enfin, signalons les projections, en section Horizontes latinos, du film Le Mystérieux Regard du flamant rose, de Diego Céspedes, découvert à Cannes en section Un certain regard.

La Tour de glace

Au total, le cinéma français est également présent, comme à l'accoutumée, dans les coproductions internationales, via une vingtaine de films présentés toutes sections confondues.

Une délégation d'artistes et de professionnels français fera le déplacement (sous réserves) : Arnaud Desplechin, Nadia Tereszkiewicz, François Civil, Charlotte Rampling, Hippolyte Girardot, Alice Winocour, Louis Garrel, Ella Rumpf, Anyier Anei, Claire Denis, Suzanne Lindon, Juliette Binoche, Lucile Hadzihalilovic, Rebecca Zlotowski, Richard Linklater, Raoul Peck, Maïlys Vallade, François Ozon, Olivier Assayas

Deux productrices françaises participeront à des jurys : Yaël Fogiel (Les Films du Poisson) sera présidente du jury Zabaltegi, et Anne-Dominique Toussaint (Tournellovision) sera membre du jury officiel. La cinéaste Charlène Favier fera quant à elle partie du jury Nuev@s Director@s.

Enfin, Unifrance organisera un cocktail le dimanche 21 septembre, à l'hôtel Maria Cristina, à l'attention de tous les talents français présents à San Sebastián, mais aussi des distributeurs espagnols.

