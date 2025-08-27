Troisième grand festival de cinéma international de la rentrée après Venise et Toronto, la nouvelle édition du très attendu San Sebastian International Film Festival (SSIFF) se déroulera dans la ville espagnole du 19 au 27 septembre. Trois films français, signés Claire Denis, Alice Winocour et Arnaud Desplechin sont compétition. Et Juliette Binoche a été invitée à présenter, hors compétition, son premier documentaire en tant que réalisatrice.
Trois films français très attendus feront leur première mondiale en compétition du 73e SSIFF : Le Cri des gardes, de Claire Denis, qui prend pour cadre un vaste chantier de travaux publics en Afrique de l'Ouest, avec Matt Dillon et Isaach De Bankolé ; Couture, d'Alice Winocour, portraits croisés de trois femmes pendant la Fashion Week parisienne, avec Angelina Jolie et Ella Rumpf ; et Deux pianos, d'Arnaud Desplechin, parcours d'un pianiste professionnel confronté à ses fantômes, avec François Civil dans le rôle principal. C'est une première fois en compétition pour Arnaud Desplechin et Alice Winocour, Claire Denis est déjà venue présenter High Life en 2018, qui en était reparti avec le Prix Fipresci.
Trois autres films de coproduction (minoritaire) française seront également montrés en compétition, parmi lesquels le nouveau film de Joachim Lafosse, Six jours ce printemps-là.
Hors compétition, Juliette Binoche a été invitée à proposer au public son premier long-métrage, In-I in Motion, autour de la création chorégraphique "In-I" à laquelle elle avait participé, avec Akram Khan, en 2007
La section Perlak, qui agrège les films des grands festivals internationaux de l'année, permettra de retrouver des films découverts à Cannes (Un simple accident, Nouvelle Vague, Valeur sentimentale, L'Agent secret, Vie privée, Amélie et la métaphysique des tubes, Orwell: 2+2=5), ou à Venise (L'Étranger, Le Mage du Kremlin, The Voice of Hind Rajab)
La section Zabaltegi-Tabakalera, davantage orientée vers le cinéma "de recherche", verra la présentation du nouveau film de Lucile Hadzihalilovic, La Tour de glace, et de Hlynur Pálmason, Joan of Arc.
Enfin, signalons les projections, en section Horizontes latinos, du film Le Mystérieux Regard du flamant rose, de Diego Céspedes, découvert à Cannes en section Un certain regard.
Au total, le cinéma français est également présent, comme à l'accoutumée, dans les coproductions internationales, via une vingtaine de films présentés toutes sections confondues.
Une délégation d'artistes et de professionnels français fera le déplacement (sous réserves) : Arnaud Desplechin, Nadia Tereszkiewicz, François Civil, Charlotte Rampling, Hippolyte Girardot, Alice Winocour, Louis Garrel, Ella Rumpf, Anyier Anei, Claire Denis, Suzanne Lindon, Juliette Binoche, Lucile Hadzihalilovic, Rebecca Zlotowski, Richard Linklater, Raoul Peck, Maïlys Vallade, François Ozon, Olivier Assayas
Deux productrices françaises participeront à des jurys : Yaël Fogiel (Les Films du Poisson) sera présidente du jury Zabaltegi, et Anne-Dominique Toussaint (Tournellovision) sera membre du jury officiel. La cinéaste Charlène Favier fera quant à elle partie du jury Nuev@s Director@s.
Enfin, Unifrance organisera un cocktail le dimanche 21 septembre, à l'hôtel Maria Cristina, à l'attention de tous les talents français présents à San Sebastián, mais aussi des distributeurs espagnols.
Tous les films français au 73e Festival de San Sebastián
Compétition
- Le Cri des gardes de Claire Denis
- Couture de Alice Winocour
- Deux pianos de Arnaud Desplechin
- Histoires de la bonne vallée de José Luis Guerín (coproduction française minoritaire)
- Los Tigres de Alberto Rodríguez (coproduction française minoritaire)
- Six jours ce printemps-là de Joachim Lafosse (coproduction française minoritaire)
- Los Domingos de Alauda Ruiz de Azúa (coproduction française minoritaire)
- Ungrateful Beings, de Olmo Omerzu (coproduction française minoritaire)
Hors compétition
Perlak
- L'Étranger de François Ozon
- Nouvelle Vague de Richard Linklater
- Le Mage du Kremlin de Olivier Assayas
- Amélie et la métaphysique des tubes de Maïlys Vallade, Liane-Cho Han
- Vie privée de Rebecca Zlotowski
- Orwell: 2+2=5 de Raoul Peck
- Un simple accident de Jafar Panahi (coproduction française minoritaire)
- The Voice of Hind Rajab de Kaouther Ben Hania (coproduction française minoritaire)
- Valeur sentimentale de Joachim Trier (coproduction française minoritaire)
- L'Agent secret de Kleber Mendonça Filho (coproduction française minoritaire)
- L'Amour qu'il nous reste de Hlynur Pálmason (coproduction française minoritaire)
- Ciudad sin sueño de Guillermo Galoe (coproduction française minoritaire)
Horizontes Latinos
- Le Mystérieux Regard du flamant rose de Diego Céspedes
- Nuestra tierra de Lucrecia Martel (coproduction française minoritaire)
- Hijo mayor de Cecilia Kang (coproduction française minoritaire)
- The Ivy de Ana Cristina Barragán (coproduction française minoritaire)
Zabaltegi-Tabakalera
- La Tour de glace de Lucile Hadzihalilovic
- Bajo las banderas, el sol de Juanjo Pereira (coproduction française minoritaire)
- Joan of Arc de Hlynur Pálmason (coproduction française minoritaire)
Made in Spain
- Dans la chambre du sultan de Javier Rebollo (coproduction française minoritaire)
- Sirât de Oliver Laxe (coproduction française minoritaire)
Nuev@s Director@s
- If We Don't Burn, How Do We Light Up the Night? de Kim Torres (coproduction française minoritaire)
RTVE Screenings
- La Cena de Manuel Gomez Pereira (coproduction française minoritaire)
