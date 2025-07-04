Côté audio

The Spot Media & Film montre, au gré d'une interview commune, l’alchimie entre les trois stars montantes de Cat's Eyes.

➡️ Lire l'article en ligne



« Les Disparus de la Forêt Noire », "série atmosphérique et pleine de suspense", est diffusée au Royaume-Uni, lit-on dans Digital Spy.

➡️ Lire l'article en ligne



Aline Panel, productrice de la série Montmartre, en dévoile la genèse dans Drama Quarterly.

➡️ Lire l'article en ligne





Ce même média publie une interview de Dominique Farrugia à propos de la série « Rien ne t'efface », diffusée sur TF1 début septembre.

➡️ Lire l'article en ligne



Señal News annonce de multiples ventes pour la série d’animation Sam & Julia, disponible actuellement dans 100 pays à l’étranger.

➡️ Lire l'article en ligne



Toujours sur Señal News, on apprend la diffusion de la série historique « Versailles » au Canada, "une série réputée par sa précision historique".

➡️ Lire l'article en ligne



Côté festivals et prix

Variety remarque le film Les Enfants vont bien, sélectionné à Karlovy Vary et qui en est reparti avec le Prix du meilleur réalisateur.

➡️ Lire l'article en ligne





Et à Locarno, Business Doc Europe met en exergue le documentaire Fantastique, qui suit la troupe de cirque guinéenne Amoukanama.

➡️ Lire l'article en ligne



Et dans les salles à l’étranger…

Aux Amériques

Quand vient l'automne débarque sur les écrans argentins, "une réflexion sur le temps et la culpabilité", peut-on lire dans Escribiendo Cine.

➡️ Lire l'article en ligne

Au Québec, Media Film publie une interview d’Antoine Chevrollier à l'occasion de la sortie de La Pampa début août.

➡️ Lire l'article en ligne



Et aux États-Unis, The New York Times publie un élogieux article sur L'Histoire de Souleymane, sorti en août sur ce territoire.

➡️ Lire l'article en ligne



En Europe

Au Royaume-Uni, The Guardian souligne la sortie de Dans la cuisine des Nguyen, "une comédie musicale réconfortante sur la diaspora vietnamienne"

➡️ Lire l'article en ligne



Le magazine norvégien Cinema publie une interview de Laura Piani à l'occasion de la sortie de son premier long-métrage Jane Austen a gâché ma vie.

➡️ Lire l'article en ligne

En Australie