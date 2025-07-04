Que dit la presse internationale sur les œuvres audiovisuelles et le cinéma français ? Voici un aperçu des articles recueillis tout au long de l'été 2025.
Côté audio
The Spot Media & Film montre, au gré d'une interview commune, l’alchimie entre les trois stars montantes de Cat's Eyes.
➡️ Lire l'article en ligne
« Les Disparus de la Forêt Noire », "série atmosphérique et pleine de suspense", est diffusée au Royaume-Uni, lit-on dans Digital Spy.
➡️ Lire l'article en ligne
Aline Panel, productrice de la série Montmartre, en dévoile la genèse dans Drama Quarterly.
➡️ Lire l'article en ligne
Ce même média publie une interview de Dominique Farrugia à propos de la série « Rien ne t'efface », diffusée sur TF1 début septembre.
➡️ Lire l'article en ligne
Señal News annonce de multiples ventes pour la série d’animation Sam & Julia, disponible actuellement dans 100 pays à l’étranger.
➡️ Lire l'article en ligne
Toujours sur Señal News, on apprend la diffusion de la série historique « Versailles » au Canada, "une série réputée par sa précision historique".
➡️ Lire l'article en ligne
Côté festivals et prix
Variety remarque le film Les Enfants vont bien, sélectionné à Karlovy Vary et qui en est reparti avec le Prix du meilleur réalisateur.
➡️ Lire l'article en ligne
Et à Locarno, Business Doc Europe met en exergue le documentaire Fantastique, qui suit la troupe de cirque guinéenne Amoukanama.
➡️ Lire l'article en ligne
Et dans les salles à l’étranger…
Aux Amériques
Quand vient l'automne débarque sur les écrans argentins, "une réflexion sur le temps et la culpabilité", peut-on lire dans Escribiendo Cine.
➡️ Lire l'article en ligne
Au Québec, Media Film publie une interview d’Antoine Chevrollier à l'occasion de la sortie de La Pampa début août.
➡️ Lire l'article en ligne
Et aux États-Unis, The New York Times publie un élogieux article sur L'Histoire de Souleymane, sorti en août sur ce territoire.
➡️ Lire l'article en ligne
En Europe
Au Royaume-Uni, The Guardian souligne la sortie de Dans la cuisine des Nguyen, "une comédie musicale réconfortante sur la diaspora vietnamienne"
➡️ Lire l'article en ligne
Le magazine norvégien Cinema publie une interview de Laura Piani à l'occasion de la sortie de son premier long-métrage Jane Austen a gâché ma vie.
➡️ Lire l'article en ligne
En Australie
Et nous finissons sur l’article publié dans le quotidien australien The Nightly sur Le Tableau volé, "exploration captivante sur la restitution des œuvres d'art volées par les nazis".
➡️ Lire l'article en ligne
