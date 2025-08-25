Parmi ces 150 acheteurs attendus, plusieurs participeront pour la première fois aux Rendez-vous, à l’instar de Quintus Studios (société de distribution allemande pionnière dans le domaine de l’AVOD), Televize Noe (chaîne de télévision chrétienne tchèque, non commerciale et à but non lucratif) et Central Cooperation International Co Ltd (société de distribution chinoise).



Des partenaires historiques, tels que RTS (Suisse), ZDF (Allemagne), HRT (Croatie), Helio Media / Tet (Lettonie), TVP (Pologne), et le groupe Markíza (Slovaquie), demeurent fidèles à ces Rendez-vous, avec cette année de nouveaux représentants sur place.



L’événement accueillera une forte délégation européenne, avec la participation de nombreuses sociétés issues de l’Europe de l’Ouest (Suisse, Belgique, Italie, Allemagne, Espagne, etc.) et de l’Europe de l’Est (Pologne, Hongrie, République tchèque, Slovaquie, Croatie, etc.).



Aux côtés de cette présence européenne, de nombreux participants sont également attendus en provenance de tous les continents. Des acheteurs venus du Moyen-Orient (Émirats arabe unis, Qatar, Turquie), d’Afrique (Tunisie, Cameroun, Maroc, République démocratique du Congo), d’Amérique (États-Unis, Canada, Brésil), et d’Asie (Japon, Chine, Corée du Sud, Inde, Indonésie) seront également présents, confirmant la portée mondiale de l’évènement.





Côté distributeurs, 51 sociétés françaises sont attendues.

> Retrouvez la liste complète des sociétés participantes ici.



Cette édition des Rendez-vous s’ouvrira avec une soirée au MuMa, le Musée d’art moderne André Malraux, à l’invitation de la Mairie du Havre, en présence de Monsieur Édouard Philippe, maire du Havre et président de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, le lundi 1er septembre.



Le mercredi 3 septembre, les participants seront également conviés par la Région Normandie, pour un cocktail dînatoire au Palais Bénédictine à Fécamp, à l’invitation de Monsieur Hervé Morin, président de la Région Normandie, et en sa présence. Cette soirée sera l’occasion pour le média Deadline, partenaire de ces Rendez-vous, de remettre le second Deadline French TV Disruptor Award à une artiste au parcours remarquable.



La vidéothèque ouvrira ses portes le mardi 2 septembre au Carré des Docks, d’abord uniquement aux acheteurs, de 9h à 12h30, pour une matinée entièrement consacrée au visionnage de plus de 500 programmes audiovisuels français tous genres confondus. Cette année encore, chaque société a pu mettre en lumière un programme-phare sous forme de highlight, avec une visibilité privilégiée sur la Screening Room. Ces programmes sont d’ores et déjà disponibles en ligne sur la plateforme de visionnage de l’événement, et seront également accessibles sur place dans la vidéothèque.



En parallèle, les distributeurs français seront conviés à une matinée de conférences, se déroulant de 10h à 12h, introduite par Gilles Pélisson, Président d’Unifrance, et Daniela Elstner, Directrice générale de l’association, ainsi que par Gaëtan Bruel, président du CNC. À 10h15, Gilles Pélisson et Yannick Carriou, Président Directeur Général de Médiamétrie, discuteront des enjeux liés à la distribution numérique, avec le sujet-clé de la mesure d'audience des programmes sur les plateformes. À 11h15, le CNC et Unifrance co-présenteront les chiffres 2024 de l’export des programmes audiovisuels français, lors d’une seconde conférence qui sera retransmise en ligne et traduite en anglais.



Le marché ouvrira quant à lui ses portes le mardi 2 septembre dans l’après-midi, dès 13h30, pour accueillir les rendez-vous des adhérents jusqu’au jeudi 4 septembre en fin de journée. La vidéothèque restera ouverte aux acheteurs durant toute la durée du marché.



Cette année, la soirée de gala aura lieu le mardi 2 septembre au soir, dès 19h, et mettra à l’honneur la série de fiction La Terre et le Sang (6x52’), créée par Ange Basterga, écrite par Ange Basterga, Pierre-Marie Mosconi et Emmanuelle Michaux, produite par CPB Films et distribuée par France tv distribution. Thierry Neuvic et Vahina Giocante incarnent les personnages principaux de cette saga familiale corse, qui s’étend des années 1990 à nos jours. Ange Basterga, Thierry Neuvic et Vahina Giocante feront le déplacement pour présenter en exclusivité le premier épisode de la série, projeté au cinéma Pathé Docks Vauban, et échanger avec les professionnels étrangers lors d’un dîner festif se déroulant dans la salle de spectacle du Carré des Docks.



La Terre et le Sang



La soirée de clôture aura quant à elle lieu le jeudi 4 septembre au soir, dès 19h, au Magic Mirrors, et mettra à l’honneur la série Barbapapa en famille ! (104x11’), créée, écrite et réalisée par Alice Taylor et Thomas Taylor et distribuée par FESTIVAAL Distribution. À l’occasion des 55 ans de la série, la plus pop des familles fait en effet son grand retour sur les écrans pour animer à nouveau le quotidien des enfants.



Barbapapa en famille ! (saison 2)





Tout au long de l’événement, les personnes accréditées seront invitées à découvrir plusieurs productions attendues prochainement sur les écrans à l’occasion de projections :

Le documentaire Nature : pour une réconciliation (105’), écrit et réalisé par Yann Arthus-Bertrand et distribué par Federation International. Nature retrace l’histoire du vivant, de ses origines cosmiques à ses défis contemporains, et appelle à une transformation collective pour réconcilier l’humanité avec la nature. Le documentaire sera projeté au cinéma Pathé Docks Vauban le mardi midi.



> Retrouvez le programme complet de l’événement ici .





Unifrance remercie chaleureusement la Ville du Havre ainsi que la Région Normandie pour leur soutien et le travail mené conjointement pour le succès de ces Rendez-vous, et se réjouit de voir cette collaboration se concrétiser tout au long de l’événement.



Les 31es Rendez-vous d’Unifrance au Havre bénéficient du précieux soutien de : la République française, du CNC, de la PROCIREP, de la Ville du Havre, de la Région Normandie. Unifrance remercie également Super Bock, fournisseur officiel de l’événement ; ainsi que ses mécènes Accor, BNP Paribas et Vranken-Pommery Monopole ; et les partenaires média qui l'accompagnent : Variety, Prensario et Deadline.



