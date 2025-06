Les Rendez-vous d’Unifrance au Havre s’ouvriront le lundi 1er septembre avec une soirée au MuMA, le Musée d’art moderne André Malraux, à l’invitation de la Mairie du Havre. Le mercredi 3 septembre, les participants seront également conviés par la Région Normandie pour une soirée au Palais Bénédictine à Fécamp.

La vidéothèque ouvrira ses portes le mardi 2 septembre au Carré des Docks, d’abord uniquement aux acheteurs, de 9h à 12h30, pour une matinée entièrement consacrée au visionnage des programmes audiovisuels français les plus récents représentés dans toute la multiplicité des genres : fiction, animation, documentaire, spectacle vivant et divertissement. Ces programmes, disponibles sur la plateforme de visionnage de l’événement, seront accessibles sur place dans la vidéothèque et en ligne.

En parallèle, les distributeurs français seront conviés à une matinée de conférences, se déroulant de 10h à 12h, comprenant notamment l’annonce des chiffres de l’exportation des programmes audiovisuels français en 2024, co-présentée par le CNC et Unifrance.

Le marché ouvrira quant à lui ses portes le mardi 2 septembre dans l’après-midi, dès 13h30, pour accueillir les rendez-vous des adhérents jusqu’au jeudi 4 septembre en fin de journée. La vidéothèque restera ouverte aux acheteurs durant toute la durée du marché.



Cette année, la soirée de gala aura lieu le mardi 2 septembre au soir, dès 19h, et mettra à l’honneur la série de fiction Vendetta (6x52’), créée par Ange Basterga, écrite par Ange Basterga, Pierre-Marie Mosconi et Emmanuelle Michaux, produite par CPB Films et distribuée par France tv distribution. Thierry Neuvic et Vahina Giocante incarnent les personnages principaux de cette saga familiale corse, qui s’étend des années 1990 à nos jours. Les équipes artistiques feront le déplacement pour présenter en exclusivité le premier épisode de la série, projeté au cinéma Pathé Docks Vauban, et échanger avec les professionnels étrangers lors d’un dîner festif se déroulant dans la salle de spectacle du Carré des Docks.

La soirée de clôture aura quant à elle lieu le jeudi 4 septembre au soir, dès 19h, au Magic Mirrors, et mettra à l’honneur la série Barbapapa en famille ! (104x11’), créée, écrite et réalisée par Alice Taylor et Thomas Taylor et distribuée par FESTIVAAL Distribution. À l’occasion des 55 ans de la série, la plus pop des familles fait en effet son grand retour sur les écrans pour animer à nouveau le quotidien des enfants.





Tout au long de l’événement, les accrédités seront invités à découvrir plusieurs productions attendues prochainement sur les écrans à l’occasion de dîners et de projections :

Unifrance a conservé une formule dont l’efficacité a été démontrée pour favoriser la promotion et la vente des programmes audiovisuels français. Elle se réjouit de cette collaboration qui s’annonce à nouveau riche avec la ville du Havre et la région Normandie et les remercie d’avoir renouvelé leur confiance pour cette deuxième édition normande.