Au programme de cette édition 2025, 14 films français de production récente seront présentés, accompagnés par une délégation artistique qui viendra échanger avec le public.

Sont annoncés Leïla Bekhti, Valeria Bruni-Tedeschi, Julien Colonna, Frédéric Farrucci, Fabienne Godet, Audrey Ismaël, Emmanuel Mouret, Laura Piani, Agathe Riedinger, Ludivine Sagnier, Carine Tardieu, Pierre Schoeller, Guillaume Senez.

La compositrice Audrey Ismaël (Diamant brut, Le Royaume), sera présente au festival avec le soutien de la Sacem / Copie privée.



Soirée d'ouverture

L'Attachement sera présenté en ouverture de ces Rendez-vous, en présence de la réalisatrice Carine Tardieu et de l'actrice Valeria Bruni-Tedeschi. La projection sera suivie d'une soirée de gala dans le cadre somptueux du Palais Farnèse, siège de l'Ambassade de France en Italie. De nombreux professionnels italiens et français seront présents à cette occasion.



La sélection

Découvrez la bande-annonce du festival





Journée professionnelle

Rencontres professionnelles Unifrance - Institut Français Italie - Cinecittà

Dans le cadre du volet professionnel des Rendez-vous, Unifrance proposera, en partenariat avec les studios Cinecittà et l’Institut Français - Italie, une rencontre franco-italienne au Palais Farnèse (Ambassade de France).



Délégations professionnelles française et italienne seront présentes pour participer à 4 sessions de discussions autour de la situation de la distribution et de l’exploitation cinématographique en Italie, du paysage audiovisuel italien, du nouveau cadre du crédit d’impôt et de la production indépendante.

La délégation professionnelle sera composée de :



En parallèle du festival

En amont du festival, les 1er et 2 avril 2025, Unifrance organise Les Rendez-vous d'Unifrance – Milan, un marché audiovisuel qui permettra à plus d’une trentaine de professionnels italiens de rencontrer 16 distributeurs de programmes audiovisuels (fiction, documentaire, animation…)



Le Prix Palatine aux Rendez-vous 2025

Présenté aux Rendez-vous 2025, Diamant brut d’Agathe Riedinger fait partie des trois films français sélectionnés pour le Prix Palatine 2025. Le Prix Palatine est la première et unique récompense cinématographique binationale décernée par des lycéens, en Italie et en France. Les lycéens italiens auront ainsi la charge d’élire leur film préféré parmi les 3 films français sélectionnés en 2025, les deux autres films étant Stella est amoureuse de Sylvie Verheyde, et Jouer avec le feu de Delphine et Muriel Coulin. Les lycéens français auront quant à eux la charge de récompenser un film italien parmi 3 œuvres proposées cette année.

Partenaires

Les 15es Rendez-vous – Nuovo cinema francese bénéficient du précieux soutien de : Borsalino, BNL BNP Paribas, Château Livran, Hôtel Sofitel Rome Villa Borghese, la Ville de Rome, le ministère de la Culture italien (Direction générale du cinéma et de l’audiovisuel), Rai Movie, Rai Radio 3, Sentieri selvaggi, Taxifrivers.it, Nuovo Sacher, et Sacem / Copie privée.

Unifrance remercie également les mécènes du Fonds de dotation Unifrance : Accor (Grand mécène), BNP Paribas (Mécène) et Vranken-Pommery Monopole (Mécène).