Cette édition 2025 devrait doubler son audience en réunissant 2000 lycéens et lycéennes au gré de 50 projections pour les six films sélectionnés, dans 25 villes et un réseau de 16 salles de cinéma partenaires.

La sélection officielle du Prix Palatine 2025

Films en compétition pour le jury en Italie



Films en compétition pour le jury en France





Le vote du jury aura lieu en mai, avec une remise du Prix Palatine 2025 ‘Meilleur film français’ et ‘Meilleur film italien’ à Rome et à Paris.



En 2024, ce sont Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand et Moi, capitaine de Matteo Garrone qui aveient remporté les prix.

->> Le site officiel du Prix Palatine

Le Prix Palatine est réalisé en collaboration avec l’Ambassade de France en Italie, l'Ambassade d’Italie en France, le Consulat Général d'Italie à Paris, l'Institut Français Italia, Cinecittà et Unifrance.