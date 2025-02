Organisé par Unifrance en collaboration avec l’Ambassade de France au Japon, la Ville de Yokohama et Nissan, le Festival du film français de Yokohama 2025 se tiendra du 20 au 23 mars dans le quartier de Minato Mirai. Depuis 1993, cet événement est le plus grand rendez-vous du cinéma français en Asie, offrant au public japonais une sélection audacieuse et éclectique des dernières productions françaises.