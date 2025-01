Emilia Pérez décroche 13 nominations (record de cette édition) aux Oscars 2025, battant ainsi d'une nomination le record précédent pour un film français, tenu depuis 2012 par The Artist. Autre détail inédit dans l'histoire des Oscars : deux cinéastes français sont nommés à l'Oscar de la Meilleure réalisation, Jacques Audiard et Coralie Fargeat (même si The Substance n'est pas français en terme de production).