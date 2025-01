Les 27es Rendez-vous d'Unifrance à Paris se sont déroulés du 14 au 21 janvier 2025. Une très belle édition qui a réuni une fois de plus un grand nombre de professionnels du cinéma et de l'audiovisuel, français et étrangers, ainsi que beaucoup d'artistes et de journalistes, toutes et tous au service de l'export de nos œuvres à l'international.