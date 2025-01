Créé en 2016 par Unifrance, le French Cinema Award (designé en 2018 par la Maison Daum), est destiné à célébrer une personnalité de l'industrie cinématographique internationale ayant œuvré pour le rayonnement du cinéma français à travers le monde.

Au cours d'une cérémonie qui s'est tenue au Ministère de la Culture et lancée par Gaëtan Bruel, Directeur de cabinet de la Ministre de la Culture Rachida Dati, Gilles Pélisson, président d'Unifrance, et a fait état des chiffres du cinéma et de l'audiovisuel français en 2024, a évoqué les marchés cinéma et audiovisuel qui se déroulaient au moment même à Paris dans le cadre des Rendez-vous d'Unifrance à Paris, avec plus de 1000 personnes accréditées. Il a également adressé ses félicitations et remerciements aux jeunes réalisatrices, réalisateurs, actrices et acteurs de la promotion 2024 des 10 to Watch d’Unifrance (tous présents pour l’occasion) et au Jury international de MyFrenchFilmFestival, réuni à Paris pour le lancement ce 17 janvier de cette manifestation entièrement en ligne organisée par Unifrance.

Daniela Elstner est de son côté revenue sur la brillante carrière menée depuis 15 ans, au cinéma et sur petit écran, par Rebecca Zlotowski, soulignant, au-delà de son talent de cinéaste et de sa reconnaissance internationale, la capacité de la cinéaste à prendre la parole haut et fort pour les femmes, "pour la diversité culturelle, pour nos valeurs politiques universelles que sont la liberté, le respect de l'altérité, la solidarité, la démocratie". Daniela Elstner a également souligné combien la réalisatrice était "soucieuse de toujours évoquer le travail de [ses] camarades cinéastes, avec [son] sens de la sororité si naturel et si sincère."

Evoquant la sortie prochaine du prochain film de la cinéaste, Vie privée, avec Jodie Foster, Daniela Elstner conclue : "Unifrance est très heureuse de vous récompenser pour votre fidélité, votre engagement chevronné ici et ailleurs. Et bien sûr ce prix distingue votre prodigieuse liberté créatrice qui honore notre cinéma au-delà de nos frontières et qui étaye si bien la noble ambition que nous accordons, en France et en Europe, aux arts et à la culture. Vous êtes très sensible aux voix, alors merci, chère Rebecca, pour votre voix si inimitable."

Dans son discours de remerciements plein d'humour et d'émotion, Rebecca Zlotowski, entourée de proches (sa famille mais aussi Roschdy Zem, Sofiane Zermani, Dali Benssalah, son producteur Frédéric Jouve, son chef-opérateur George Lechaptois, sa co-scénariste Gaëlle Macé, son premier assistant Jean-Baptiste Pouilloux, sa distributrice Alexandra Henochsberg) a d'abord remercié Unifrance qui lui a permis d'arpenter le monde avec ses films, de Londres à Auckland, de Sydney à New York.

"Notre quotidien, c'est d'amener un film jusqu'aux pieds des spectateurs, et d'attendre en tremblant leur jugement. Et moi j'ai un truc pour éviter de trembler, c'est de filmer des acteurs dont tout le monde rêve. Je n'aime pas les inventer, mais l'inverse : j'aime qu'ils m'inventent, eux. Je m'accroche à l'idée que s'il m'arrivait que je disparaisse dans le cimetière si fourni des femmes cinéastes – de Jacqueline Audry à Joan Micklin Silver et Claudia Weil, qui s'en souvient ?– j'aurai davantage de chances de rester vivante grâce à eux. Par un effet de pure pensée magique j'ai eu la chance d'emporter celles et ceux dont je rêvais : Léa, Tahar, Natalie, Zahia, Virginie, Jodie, Roschdy, Marina, Sofiane, Dali, Lyna, Daniel, Vincent, Mathieu, je vous dis merci."

Puis elle évoque dans un moment très émouvant sa famille, qui lui a toujours apporté soutien et confiance et le creuset culturel qui l'a construite. Citant Romain Gary, dans une phrase qu'elle avait entendue pour la première fois, enfant, dans La Boum, et qui l'avait profondément marquée : "Le patriotisme c'est l'amour des siens, le nationalisme c'est la haine des autres."

"Mon patriotisme est au-delà de la France. Les miens, c'est Los Angeles qui brûle avec un bout de notre imaginaire de cinéphile. Les miens, c’est partout dans le monde où les cinéastes ont moins de chance que moi pour essayer, échouer, recommencer. Les miens, ce sont ceux qui croient dans les sortilèges du cinéma et qui n'ont pas besoin d'infliger aux acteurs en vrai ce qu'ils leur demandent d'éprouver pour de faux (...) Les miens, ce sont ceux qui croient encore à la salle, à la dimension collective de notre art. Les miens c'est aussi ceux avec qui je ne suis pas d'accord mais qui ont table ouverte chez moi, pour dialoguer... et pour les convaincre que j'ai raison, bien entendu ! En ce sens, plus encore que le patriotisme de la culture française, j'ai le patriotisme du cinéma. J'en suis son brave petit soldat."

Révélation des 10 to Watch 2025 et lancement de la 15e édition de MyFrenchFilmFestival

Cette cérémonie a également permis de mettre en lumière la promotion 2025 des 10 to Watch d'Unifrance (10 talents à suivre – 11 en fait, en raison de la présence d'une fratrie ! – sélectionnés par des journalistes de la presse spécialisée et qu'Unifrance va promouvoir à l'international au cours de l'année à venir) en leur présence : Adam Bessa, Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma, Julien Colonna, Louise Courvoisier, Sayyid El Alami, India Hair, Lou Lampros, Jonathan Millet, Megan Northam et Agathe Riedinger.

Enfin, à l'occasion de l'ouverture, ce 17 janvier, de la 15e édition de MyFrenchFilmFestival, étaient également présents à cette cérémonie plusieurs cinéastes et interprètes dont les films font partie de la sélection :

Ainsi que le jury international de cette édition, jury composé de Zar Amir, Noémie Merlant, Viggo Mortensen, Tarik Saleh et Andreï Zviaguintsev.

Retrouvez ci-dessous un portfolio des temps forts de la soirée.