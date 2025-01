Le programme de la 15e édition

En 2025, MyFrenchFilmFestival vous présente une sélection éclectique invitant à l’émotion, au rire et à la réflexion. La programmation, qui embrasse tous les genres, se veut le reflet de la richesse et de la diversité du cinéma francophone. Pour aider les spectateurs à naviguer au sein de cette sélection et éveiller leur curiosité, des collections par entrées thématiques sont proposées.



A Family Affair

Un drame social, une comédie et un film de genre qui interrogent nos dynamiques familiales contemporaines, entre amour, défis et résilience.

Business as Usual

En classe, dans les coulisses d’un tournage, sur un chantier ou à la recherche d’une activité, découvrez quatre films qui questionnent notre rapport au travail !

Kaleidoscopic Identities

Quatre récits saisissants pour explorer les thèmes de la transformation et de la quête de soi.

Look Around, What Do You See?

Trois visions poétiques et singulières de cinéastes qui scrutent les interactions entre création et art, nature et culture.

Silent, No More

Un documentaire, un thriller et un court-métrage qui rompent la loi du silence et invitent à la réflexion sur les violences et le harcèlement sexistes et sexuels.

Working Class Heroes

Une enquête sur Mars, un séjour à la montagne et une partie de jeux de plateau qui tourne mal : découvrez trois récits percutants qui ravivent l'esprit de la lutte des classes !

Découvrez le trailer du festival

Le Jury international

Pour accompagner cette édition, MyFrenchFilmFestival est honoré d'accueillir un Jury international de renom qui remettra le Grand Prix du Jury à un long-métrage de la compétition. Ce prix s’accompagne d’une dotation de 15 000 €, répartie à parts égales entre le réalisateur, le producteur et le vendeur international du film lauréat.

Les membres qui composent le Jury international de cette 15e édition sont l’actrice, productrice et réalisatrice franco-iranienne Zar Amir ; l’acteur et réalisateur américano-danois Viggo Mortensen ; l’actrice et réalisatrice française Noémie Merlant ; le réalisateur, scénariste et producteur suédois Tarik Saleh ; et le réalisateur et scénariste russe Andreï Zviaguintsev.

Le Jury de la presse internationale

Le Jury de la presse internationale récompensera, à l’issue du festival, un long-métrage en compétition.

Les journalistes étrangers qui le composent sont Elisabeth Vincentelli (The New York Times – États-Unis) ; Yuko Tanaka (Kinema Junpo – Japon) ; Boyd van Hoeij (Screen International – Royaume-Uni) ; Marco Consoli (freelance – Italie) ; et Gonzalo Lira (El Heraldo TV – Mexique).

Le Jury des créateurs de contenus

Le Jury des créateurs de contenus distinguera, quant à lui, un court-métrage en compétition.

Les 3 créateurs de contenus cinéphiles qui le composent sont Shruti Nagesh (@thecinemastories / compte anglophone) ; Alejandro Chávez (@jorandro_ / compte hispanophone) ; et Jovan Vasiljević (@cinematologist / compte anglophone).

Les Prix du public

Les 18 films de la compétition concourent également pour les Prix du public, qui récompenseront un long et un court-métrage en compétition. Pour voter, les festivaliers ont rendez-vous sur MyFrenchFilmFestival.com, jusqu’au 17 février inclus !

Comment voir les films ?

Où qu’ils vivent, les spectateurs ont un mois pour découvrir depuis la plateforme MyFrenchFilmFestival.com les 10 longs et 10 courts-métrages francophones au programme, sous-titrés en 8 langues : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, japonais, mandarin, portugais.

Sur MyFrenchFilmFestival.com, les courts-métrages sont accessibles gratuitement dans le monde entier.

Les longs-métrages – à l’exception du film Making of – sont gratuits dans les territoires suivants : Amérique latine hispanophone, Afrique, Proche & Moyen Orient, Russie/CEI, Asie du Sud-Est, pays baltes (hors Lettonie) et Ukraine. Lorsqu’ils ne sont pas disponibles gratuitement, les longs-métrages sont accessibles à l’unité pour 1,99€ ou dans leur globalité pour 7,99€ le pack.

À noter que les films peuvent faire l’objet de géoblocages sur certains territoires.

Si vous ne l’avez pas déjà fait, créez-vous un compte sur MyFrenchFilmFestival.com pour profiter des films disponibles dans votre pays. Si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : contact@myfrenchfilmfestival.com

Vous avez également la possibilité de visionner les films au programme sur la cinquantaine de plateformes partenaires qui diffusent le festival.

Et pour ne rien rater du festival…

N’oubliez pas de vous abonner aux réseaux sociaux du festival pour suivre toute l’actualité de cette 15e édition. Vous pourrez y découvrir les cinéastes en sélection à travers de nombreuses interviews exclusives, visionner les courts-métrages de la sélection, mais aussi participer à un grand jeu-concours pour tenter de remporter un aller-retour pour 2 personnes pour Paris*, avec Air France !