Les nominations pour les International Emmy® Awards 2024 ont été annoncées le jeudi 19 septembre par l'Academy of Television Arts & Sciences. Parmi les 56 nominations (dans 14 catégories et pour 20 pays), sept programmes sont français !

Les International Emmy Awards sont décernés depuis 1969 et récompensent l'excellence dans les programmes de télévision diffusés originairement hors des États-Unis.