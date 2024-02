Anatomie d'une chute conserve la tête du classement mensuel pour le quatrième mois consécutif, porté par 626 000 spectateurs. Les Trois Mousquetaires - Milady et Les As de la jungle 2 - Opération tour du monde complètent le podium.

Un box-office français qui se renforce à l’international

Le cinéma français réunit 2,55 millions de spectateurs et génère 17,0 M€ de recettes en salle à l’international en janvier. La fréquentation mensuelle se révèle de 17 % supérieure à celle du mois précédent et affiche des valeurs supérieures à celles de janvier 2023 (2,44 M) et de janvier 2022 (2,28 M). Et ce, alors qu’on recense un nombre de films en exploitation et un nombre de démarrages dans le niveau de décembre.

Ce qui reste inchangé, c’est le nom du film français qui attire le plus grand nombre de spectateurs étrangers : pour le quatrième mois consécutif, Anatomie d’une chute se hisse loin devant ses concurrents porté par de nouveaux lancements et par un retour en force dans les salles des pays où il était déjà à l’affiche grâce aux multiples prix remportés et à l’annonce des 5 nominations aux Oscars. 102 000 nouveaux tickets vendus en Espagne lui permettent de franchir le cap des 300 000 au cumul (Elastica, 2 M€ de recettes), tandis que plus de 77 000 cinéphiles mexicains (Diamond, 0,35 M€) et 76 000 brésiliens (Diamond, 0,34 M€) ne l’ont pas manqué pendant la première semaine d’exploitation. Anatomie d’une chute est projeté sur grand écran dans une trentaine de territoires étrangers situés sur les cinq continents.

Le top 3 est complété par deux titres ayant mobilisé tous deux plus de 200 000 spectateurs hors de nos frontières. Le premier, Les Trois Mousquetaires – Milady, en séduit notamment 106 000 au Mexique (Zima, 0,40 M€) et autant sur 17 autres marchés, tandis que le deuxième, Les As de la jungle 2, en attire 124 000 dans la seule Pologne (Kino Swiat, 0,57 M€). Si Milady n'a pas pour l’instant marché dans les pas de D’Artagnan au Mexique (Zima, 378 000 entrées et 1,35 M€ en 2023), le deuxième volet de la saga des As de la jungle améliore considérablement le score polonais du premier volet : en l’espace d’une seule semaine, il comptabilise davantage de billets vendus que le premier en fin de course en 2018 (Best, 47 500 et 0,15 M€) !

Au total, 6 films affichent plus de 100 000 entrées à l’international ce mois-ci, et 6 sont programmés par les cinémas de plus de 10 territoires. En plus des précités Anatomie d’une chute, Les Trois Mousquetaires – Milady et Les As de la jungle 2, Dogman, le 4e classé, rentre dans ce club fermé porté par de solides continuations en Chine (China Film, 444 000 entrées et 2,24 M€ au total) et de nouveaux lancements, parmi lesquels le mexicain (Diamond) et le sud-coréen (Atnine), tous deux proches des 45 000 tickets. La production de financement minoritairement français The Old Oak rentre également dans ce groupe. Grâce à sa carrière réussie en Roumanie (Ro-Image 2000, 83 000 entrées et 0,38 M€ cumulés) et à un succès qui lui a permis de coiffer le classement slovène la semaine du lancement (Karantanija, 18 000 et 0,12 M€), l’incontournable Miraculous : le film conserve sa place au sein du top 5 bien que sa tournée internationale touche bientôt à sa fin.

La partie basse du top 10 mensuel accueille de nouveaux entrants : titre le plus plébiscité du Tour de Cine Francés 2023, À la belle étoile est désormais en programmation régulière dans les salles mexicaines (Nueva Era, 72 000 et 0,28 M€ cumulés), tandis que Chasse gardée mobilise 20 000 Hongrois (Prorom, 0,12 M€) et Sidonie au Japon se dévoile en Italie trois mois avant la France (Academy Two, 32 000 et 0,20 M€).



L’Allemagne, le Mexique et l’Espagne sur le podium des territoires

Comme de coutume, l’Europe demeure la première zone géographique d’exploitation en salle du cinéma français (65 % des entrées mensuelles). La partie occidentale participe à hauteur de 1,1 million d’entrées au cumul mensuel, mais, avec l’Asie, ce sont les seules régions où la fréquentation tricolore baisse par rapport à décembre 2023. En revanche, elle progresse de façon exponentielle (+379 % en un mois) en Amérique latine. Les cinémas de cette zone peuvent enfin programmer des titres tricolores attendus, dont Anatomie d’une chute. L’Allemagne renoue avec le haut du classement des territoires après l’exploit de juillet, et seules 4 000 entrées la séparent du Mexique qui revient en force après avoir figuré dans le top 3 pour la dernière fois en avril 2023. 7 territoires étrangers offrent plus de 100 000 entrées chacun aux productions françaises en janvier 2024.



Le drame se taille la part du lion, l’animation progresse

En janvier, le drame conserve le titre du genre préféré à l’international (1,28 million de spectateurs, 50 % du total mensuel), et ce grâce aux percées d’Anatomie d’une chute, de Dogman et de The Old Oak (production minoritaire). Si la comédie et l’animation complètent toujours le podium, c’est ce dernier genre qui bénéficie d’un dynamisme retrouvé affichant la meilleure progression mensuelle de ses spectateurs (+117 %). Les productions majoritairement françaises (80 % des entrées totales) et celles en langue française (77 %) se taillent encore la plus large part des entrées du mois. Elles génèrent respectivement 19 % et 36 % d’entrées de plus qu’en décembre 2023, contre +10 % pour les productions minoritaires et -20 % pour celles en langue étrangère. Ces deux dernières catégories reposent principalement sur les trajectoires de Dogman et de The Old Oak. Pour conclure, 1 million d’entrées reviennent aux films labellisés Art et Essai (40 % du total mensuel), avec Anatomie d’une chute et The Old Oak en chefs de file.

Les films français dans les festivals internationaux en janvier 2024

La dernière (53e) édition du Festival international du film de Rotterdam (IFFR) a une nouvelle fois offert une belle exposition aux films français dans toute leur diversité. La sélection tricolore fait la part belle aux auteurs émergents et confirmés, parmi lesquels Quentin Dupieux (Daaaaaalí !), Daniel Mann (Under a Blue Sun) ou encore le duo Julien Maury et Alexandre Bustillo (Le Mangeur d'âmes), ce dernier également présenté au festival de Gérardmer quelques jours auparavant. De nombreux genres y ont été représentés, allant du drame à la comédie, du documentaire à l’animation, du biopic au film de genre. Ainsi, la liste inclut les cannois Mars Express de Jérémie Périn et Les Filles d'Olfa de Kaouther Ben Hania, mais également La Bête de Bertrand Bonello, déjà présenté lors des dernières éditions du TIFF et de la Mostra de Venise, et qui le sera bientôt à la 31e édition du Festival du film français de Yokohama organisé par Unifrance. Sans oublier la première mondiale de Boléro réalisé par Anne Fontaine, en présence de l’équipe du film.

Pour terminer, deux coproductions minoritaires françaises ont été récompensées : Levante de Lillah Halla (Prix du jury des jeunes) et Green Border d’Agnieszka Holland (Prix du public).



