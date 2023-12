Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie d’accompagnement du court au long métrage de producteurs et productrices émergents français.

Les producteurs adhérents d’Unifrance répondant aux critères d’éligibilité peuvent envoyer leur candidature dès maintenant !

Au programme du Rotterdam Lab : des ateliers sur le financement et développement de projet, la coproduction internationale, la vente et la distribution, et l’innovation dans l’industrie du cinéma.

Plus de 70 producteurs participent à Rotterdam Lab chaque année.

La délégation française sera également accréditée au CineMart, ce qui permettra aux participants d’élargir et nourrir leurs réseaux internationaux dans le cadre d’un des plus prestigieux marchés européens.

Le Rotterdam Lab se déroulera du 27 Janvier au 31 janvier 2024.



Critères d’éligibilité :

Avoir produit au moins 2 courts-métrages, pas plus de deux longs ou avoir un projet de premier long-métrage en développement.

Être adhérent Unifrance (cotisation 2024)



Pièces à fournir (1 page maximum par document, merci de rassembler tous les éléments dans un seul dossier) :

Biographie / Filmographie

Profil de la société de production

Lettre de motivation

Lettre de recommandation

Tous les documents doivent être rédigés en anglais.

La sélection des profils est assurée par l’équipe du Rotterdam Lab.

Deadline : Mercredi 13 décembre 2023



Merci d’adresser votre candidature et vos demandes d’information au contact suivant :

tiziana.degidio@unifrance.org

À noter :